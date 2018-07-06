Военный РФ рассказал об участии в "мероприятии в смежной стране"

Старший лейтенант Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника, в последнем слове в суде рассказал, что участвовал в "мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных. Об этом сообщает фонд "Право матери", юрист представляет интересы сестер, погибшего солдата Ильи Горбунова.

Леонтьев также попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии. "Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", — цитирует фонд заявление Леонтьева.

Офицера обвиняют в превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, он был одним из командиров, отдавших приказ необученному Горбунову перегнать неисправный танк по обледенелому колейному мосту. Леонтьев вины не признаёт.

Россия отрицает участие российских войск в военном конфликте лишь одной "смежной страны" - Украины. Однако по данным исследовательской группы Bellingcat, тысячи российских военнослужащих получили государственные награды за участие в конфликте на востоке Украины. Правозащитники и журналисты не раз находили в России могилы солдат, погибших при неизвестных обстоятельствах. На утверждения об этом Москва заявляет, что россияне едут туда добровольно и среди них есть взявшие отпуск или уволившиеся военные.