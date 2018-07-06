Трамп: я полностью готов к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Как уточняет агентство France Press, таким образом Трамп ответил на критику со стороны американских журналистов, которые "сомневаются в его опытности". "Они все спрашивают, будет ли президент Трамп готов, Путин ведь из КГБ, и все такое. Путин нормальный, мы все нормальные люди. Буду ли я готов? Я полностью готов. Я всю жизнь готовился к подобным вещам ", - сказал Трамп.

Агентство Bloomberg утверждает, что Трамп и Путин будут говорить о выводе из Сирии иранских военных и замены их на войска, поддерживающие Дамаск. На этом настаивают США и Израиль. По данным агентства, Путин хочет обсудить эту тему с Трампом тет-а-тет. Собеседники Bloomberg утверждают, что Путин дал предварительное согласие на выполнение требований и Москва уже ведёт переговоры на эту с Тегераном. Однако российский МИД назвал такое развитие событий нереалистичным.

По данным СМИ, еще одной темой для переговоров станет контроль над вооружениями и вопросы выполнения Договора по ракетам средней и меньшей дальности. В последние годы Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора.

Ранее сообщалось, что президенты также обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и возможное вмешательство России в американские выборы.

По данным журналистов, Москва и Вашингтон хотят достичь хотя бы одной договоренности по итогам встречи. Это, как утверждается, позволит Трампу назвать саммит успешным и оправдать шаги по улучшению отношений с Россией.

