В Германии скончался поэт, писатель и драматург Олег Юрьев

Советский и российский поэт, писатель, переводчик и драматург Олег Юрьев скончался в Германии на 59-м году жизни. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил писатель Валерий Шубинский. Причину смерти он не назвал.

Олег Юрьев известен как один из основателей литературного проекта "Камера Хранения", существующего с 1983 года в формате литературной группы, альманаха, а позднее – сайта. В первой половине 90-х годов Юрьев вел на Радио Свобода литературную программу "Поверх барьеров".

Произведения Олега Юрьева переведены на многие языки, а написанные им пьесы ставились в странах Европы и в Канаде.

С 1991 года Юрьев жил и работал в Германии и в 2010 году удостоился литературной премии имени Хильды Домин, которая присуждается за достижения, связанные с пребыванием писателя вдали от родины.