"Какая Россия, такие и герои". Соцсети о новом звании Сергея Кириенко

Журналистам газеты "Коммерсантъ" стало известно, что Сергей Кириенко, первый замглавы администрации Президента, стал Героем России - это звание было ему присвоено закрытым указом Путина.

​Леонид Волков

Не падайте духом, академик Кадыров.

Герой Кириенко, надеть ордена!

Владимир Милов

Кадыров, Моторола, Гиви, Кириенко - какую Россию Путин построил, такие у нее и герои

Роман Арбитман

Говорят, что глава Чечни позвонил первому замглавы президентской администрации и с обидой спросил: "А тебе-то за что?" Так Сергей Кириенко узнал, что тоже стал Героем России.

Дмитрий Бутрин

надо, кстати, этих героев россии присваивать теперь без объявления награжденным - чтобы тот не проговорился, не возгордился, да и вообще не волновался понапрасну.

а знать будут только в администрации президента. смотри, дескать, коллега, видишь звезда? а это пупкина звезда, он герой, а не в курсе.

Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, пишет, что Сергея Кириенко наградили за достижения на посту главы Росатома, и некоторым комментаторам кажется, что вполне заслуженно. Другие указывают на то, что "Герой России" - награда, которую вручают не за трудовые заслуги, к тому же одновременно с Кириенко к ней был представлен Юрий Борисов, вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу.

Пяр во время чумы

Выскажусь в защиту Героя России Сергея Кириенко.

Он действительно заслужил это звание за развитие отечественной атомной отрасли.

Все мы очень потеряли, когда СВК эту отрасль покинул.

Глеб Павловский

прежде для знатных свиноводов и штатских пахарей была и

звезда отдельная - Героя Труда

Иван Рахметов

Кириенко если и правда дали "героя", то за немирный атом.

И правильно сделали.

Многие придерживаются мнения, что награждение Кириенко - прежде всего тонкий намек, предназначенный Западу.

Борис Юнанов

за вклад Росатома в создание новых систем вооружений, все эти "Кинжалы" и ракеты с ядерной установкой

Politburo 2.0

Награждение Кириенко и Борисова званием Героя России за создание нового оружия - это в том числе и ещё один сигнал для заокеанских партнеров, что виды оружия, продемонстрированные Путиным во время Послания Федеральному Собранию весной 2018 года, вполне реальны и находятся в рабочем состоянии.

Александр Морозов

Совершенно "сталинский жест" образца 1946-47 гг. - и прямо считываемый - как правильно дать понять Западу, что у нас ядерное оружие нового типа на руках (хотя вы там себе думаете, что у нас 20-летнее технологическое отставание). Звезда Героя у Кириенко - это прямая цитата (жест специально для Вашингтона).

+

(Как же все это похабно, мама дорогая! все эти жесты и цитаты: мол, вы думаете, что у нас тут сталинизм и неоимперство - ну, вот вам - ха-ха-ха-ха! - подтверждение).

Но есть и скептики, которым куда более вероятной кажется версия, что бывшего главу Росатома наградили за победу Путина на выборах.

Александр Рыклин

Я, признаться, думал, что они меня уже ничем удивить не могут... Но звание героя России Кириенко - это просто песня! Это какой-то уже совсем невообразимый сюр! "За вклад в развитие атомной отрасли"... Ну, да... Ну, да.. Знаем мы эту отрасль...

Жалко, Боря не дожил... Уж он бы нахохотался и наиздевался над "героем" вдоволь, от всего сердца... А ты бы, Сережа, краснел, пыхтел и говорил, - "Да, ладно вам, ребята... Ну, чего вы"?

А, может, я и ошибаюсь... Может, ты бы уже и не краснел, и не пыхтел..

Владимир Милов

Тут в связи с присвоением Кириенко звания Героя Советского Союза пошли какие-то такие странные разговоры, что якобы это ему дали не за "выборы" 18 марта, а за какие-то "героические достижения" в Росатоме.

Для тех кто не в курсе: за 11 лет работы Кириенко в Росатоме эта структура сожрала почти триллион бюджетных денег, не выполнив и микроскопической доли того что он наобещал. Из десятков обещанных энергоблоков построены единицы, никаких технологических прорывов не случилось, Росатом один из крупнейших реципиентов бюджетных дотаций и без них был бы банкротом: http://www.forbes.ru/…/g…/302879-rosatom-itogi-desyatiletiya

Про "выборы" версия про "геройство" как-то все же правдоподобнее выглядит.

Федор Крашенинников

Юные брежневцы-кириенковцы убеждают себя и своих читателей, что сидеть в кабинете и пилить бабло - это героизм

Дмитрий Гудков

Сергей Владиленович Кириенко секретным указом Путина стал Героем России. По данным «Коммерсанта», не только за ракету «Володя». Злые языки источников говорят, что «президент оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию». Процент Путина, конечно, – геройский подвиг, ведь именно он должен требоваться для присвоения звания: «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».

Татьяна Становая

Кириенко Героя России дали. Выборы как геополитическая спецоперация. Чем хуже Сирии? Везде свои противники, свои потери в неравных боях с врагами

Глеб Морев

За выборы. Класс. Жаль Борис Николаевич в 1996-м не додумался. Воображаю тогдашнюю галерею Героев России.

Семен Файбисович

Непонятно только, почему Собчак не дали? Тоже блестяще сработала. Правда, всего лишь исполнительница роли.

Игорь Эйдман

Народ удивляется, что Кириенко дали звание героя России. А что такого? Человек вначале повторил подвиг Гастелло: спикировал всей мощью административного ресурса на оппозицию и взорвал ее изнутри. Потом - героический поступок Матросова: бросился на избирательные урны как на амбразуру и закрыл их своим телом (а сверху для надежности кинул еще манекен Собчак) даже от намека на реальную демократию и конкуренцию. И наконец, повторил подвиг Кантария и Егорова: как советский флаг над рейхстагом, водрузил слегка протухшую путинскую тушку над Кремлем, Россией и (пока в мечтах) над всем миром.

Звание героя - это еще мелочевка. Вот вратаря Акинфеева скоро причислят к лику святых, а его ногу объявят важнейшей реликвией нового футбольного православия. Заставят россиян в добровольно-принудительном порядке устраивать паломничества и крестные ходы вокруг нее с крестами и мячами в руках.

Против этой версии, впрочем, говорит то, что орден Кириенко получил в марте, задолго до выборов.

Русское будущее

Казалось бы, можно сложить 2 и 2. Вспомнить мартовское послание президента. Ну там ракетные комплексы, ракеты всякие с ядерными боеголовками. Вручение звезды Героя сразу после этого и состоялось, в общем-то. За успешную работу в причастном «Росатоме».

Анонимный канал Дмитрия Колезева

Источник ТАСС указывает, что Кириенко был награжден в начале марта — то есть как бы не за выборы, а за развитие атомной отрасли.



Хотелось бы в таком случае, чтобы указ уж опубликовали, раз все равно тайное стало явным и государственные агентства подтверждают информацию.

Третья популярная версия, издевательская - "за дефолт".

Роман Некрасов

В августе 1998 года премьер Кириенко впервые в истории России объявил дефолт. Произошла девальвация рубля, банковская паника, рост безработицы. 5 июля 2018 года СМИ объявили, что он стал Героем России. Оригинальный способ отметить 20-летие кризиса 1998 года.

Николай Алексеев

Производство Кириенко в герои России удивительно совпало с обнародованием прогноза Bank Of America об угрозе повторения мирового кризиса 1997 и дефолта РФ 1998. Песков не знает, чем руководствовался Bank Of America. А он точно знает, за что наградили Кириенко?

Михаил Соколов

Если б не дефолт, Путин не стал бы президентом. Награда нашла героя к 20-летнему юбилею.

Так или иначе, мнение, что награда была вручена незаслуженно, в Сети преобладает.

Аркадий Кайданов

Кириенко получил Героя России!!!

Секретным, <черт побери>, указом!

Наверное, он рисковал жизнью, выполняя смертельно опасную операцию в тылу врага!

Вероятно, враги - мы с моим парализованным соседом и лифтершей Ларисой, едва не сорвавшие выборную викторию!.

Черчесов, Акинфеев и Дзюба договорились подождать до конца чемпионата и, в случае неполучения аналогичного звания, поднять вооруженный мятеж.

Народ поймет и поддержит!

А если серьезно, дело даже не в том, кто благодарно наградил - когда у меня в туалете течет бачок, я готов присвоить звание Героя России первому попавшемуся сантехнику!,

Дело в яйцеголовом Кириенке, который не смог отбояриться от звания, выставляющего его на посмешище.

Фалерист хренов!

Андрей Тесля

по поводу награждения -

- ну что сказать, просто награду превратили в бессмысленный значок - побрякушку, невысокого ювелирного достоинства -

- обидно лишь за тех, кто ранее получил за заслуги - ну да и здесь особых эмоций нет, девальвация намного раньше произошла -

- здесь лишь просто яркий симптом не то, чтобы безразличия - а скорее уже элементарного непонимания, как их действия выглядят извне. впрочем, говорят, новые властители, особенного второго-третьего ранга - склонны почитать себя "избранными", особой статью - в чем ничего особенного тоже нет, проблема лишь в том, что это ведет к слепоте, следовательно - к ошибкам, а беда в том, что цену этих ошибок придется платить не им только, а всем

Особенно странным кажется комментаторам то, что Кириенко был награжден тайно - причем удивляет это не только "либералов", но и "патриотов".

Анастасия Кашеварова

Закрытый указ о присвоении Героя России??? Закрытый??? Как же так, страна должна знать своих героев в лицо. Или Кремлю стыдно показать тех людей, кому они присвоили это звание.

Но это же полный абсурд, секретно дать медаль, любую другую награду, звание и так далее. Как можно, ведь награда государственная, то есть от всего народа.

Героев награждают в торжественной обстановке, чтобы все знали их подвиг. Я не понимаю этого, правда, не понимаю, зачем прятаться? Вы что воруете эти награды, это что незаконно?

Если речь не о реальных достижениях, не вполне ясно, для чего потребовался орден, рассуждают комментаторы.

Олег Садовский

А что это вообще такое значит? Я так понимаю, что прибавка к пенсии (100-200 у.е?) его не интересует. Общественного веса ему это не придаст. Мундир он не носит публично.

Что за фетиш такой? Зачем?

Есть идеи?

Василий Коровин

Меня всё время удивляет страсть этих сорок к блестяшкам. Поначалу я думал, что все эти награждения негодяев имеют одну цель - демонстративный плевок в тех, кто считает их негодяями. Ах вы говорите, что Луговой Литвиненку чаем напоил? А вот ему тогда орден шёлкового умника, мигалка и VIP-проездной на метро.

А потом они начали устраивать тайные награждения, что в теорию плевка совершенно не вписывалось, т.е. это всё именно награждения ради награждения, а не ради чего-то другого.

<Странные> они какие-то.

Кирилл Шулика

Мне все покоя не дает история со званием Героя России для Кириенко. Это, конечно, полнейшая дикость и девальвация звания. Как Юрий Соломин сказал, что я сдам все документы, как Народный артист, если вы дадите такое же звание жене Петросяна, потому что я не хочу быть с ней с одним почетным званием. Герой России за атомную отрасль или за выборы в принципе даже неважно, потому что дается это звание за военные подвиги. Даже в войну его не раздавали просто так, а сейчас звания стали просто значком принадлежности к касте.

При этом награждение секретным указом еще большая дикость, чем сам факт награждения. Само награждение подразумевает публичность, собственно, награда это не железка на пиджаке, а прилагающиеся к этому почет и уважение. Без этого значок можно купить в Интернете и хвастаться, говоря родственникам, что я герой России. Можно по квартире ходить со значком, в зеркало смотреться, но публично его не надеть.

Таким образом, единственный смысл указа, который я вижу, это чтобы на суде зачлось, если что. Вряд ли их так волнует пенсия и положенные льготы, Кириенко уж точно себе заработал, а вот от суда требуется при вынесении решения учитывать госнаграды.

Многим кажется, что таким образом Кириенко просто "приняли в клуб".

Николай Черкасов

Может они на корпоратив когда собираются, и все секретные награды одевают. Кириенко там был один без героя как лошара.

Иван Давыдов

Я бы, конечно, всем, выжившим год в паучьей банке, также известной как администрация президента, героя давал.

Владимир Демчиков

В присвоении Кириенко звания Героя России забавно не то, что непонятно, за что присвоили (то ли за 77 процентов Путину, то ли за ядерный движок для вундервафли, то ли за что еще). Само по себе звание "Герой России" сейчас мало что значит, и раздают его иногда странным людям (достаточно вспомнить войну Героя России Кадырова против Героев России братьев Ямадаевых).

Забавно то, что звание Героя России присвоено Кириенко ТАЙНЫМ указом (как в советские времена). Публичный человек, бывший премьер-министр тем самым "повышен" до члена закрытого клуба тайных (то есть настоящих) Героев России.

Кирпичик за кирпичиком строится "тайная Россия" - как Вавилонская башня.

Анонимный канал Дмитрия Колезева

В связи с «легализацией» информации о награждении Кириенко звездой Героя России (закрытым указом), становится интересно, кто ещё чем награждён тайно. Какие секретные ордена лежат в сокровенных коробочках у Ротенбергов, Ролдугина, Тимченко....

О том, что орден Героя - знак принятия в "тайное политбюро", пишет в платном разделе Republic и Олег Кашин:

Секретные награждения высших чиновников - это уже давняя традиция. Когда за «Норд-ост» в 2002 году наградили тогдашних генпрокурора Устинова и директора ФСБ Патрушева, еще можно было удивляться, а с некоторых пор это такая почти рутина.

Геройская звезда обнаружилась на костюме бывшего путинского охранника Дюмина, когда его назначали губернатором в Тулу, и это вроде бы за Крым или, по другой версии, за эвакуацию Януковича, если верны слухи о том, что персонально Дюмин ее и организовывал; когда судили Евгению Васильеву, оказалось, что Героем когда-то стал и Анатолий Сердюков – вероятно, за Грузию.

Согласно положению о звании "Герой России", теперь на родине Кириенко должен появиться его бронзовый бюст. А мы просто напомним, что в 1999 году Сергей Владиленович в интервью Радио Свобода сказал:

Надо менять систему власти. Ту самую систему власти, которая была в стране построена под одного-единственного человека. Это все из разряда выборов доброго царя. Построили Конституцию в стране под одного-единственного человека, построили систему власти под одного-единственного человека, потом расхлебываем проблемы Администрации, Семьи, окружения, я не знаю, чего еще.