Госсекретарь США Майк Помпео прибыл на переговоры в Пхеньян

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает японское агентство Kyodo, стороны планируют обсудить детали ядерного разоружения Корейского полуострова и налаживания отношений между Соединёнными Штатами и Северной Кореей.

Южно-корейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на источники в Вашингтоне пишет, что Помпео привез в подарок для Ким Чен Ына диск певца Элтона Джона с песней Rocket man ("Человек-ракета"). По словам собеседников Chosun Ilbo, эта песня обсуждалась во время встречи президента США Дональда Трапма и Ким Чен Ына на встрече в Сингапуре 12 июня. Издание утверждает, что Трамп подписал диск для лидера КНДР. Помимо прочего, Трамп передал с Помпео письмо для Ким Чен Ына. Его содержание не раскрывается.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР рассматривает возможность очередной встречи своего лидера и президента США. По данным Kyodo, Пхеньян отправил северокорейских дипломатов в Берн, Давос и Женеву для получения информации о наличии подходящих площадок и отелей для двусторонних переговоров, а также встреч с участием представителей Китая и Южной Кореи.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп впервые встретились 12 июня в Сингапуре. Стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставят Северной Корее гарантии безопасности. В ответ КНДР должна взять на себя обязательства по ядерному разоружению.