AP: Вексельберг заплатил за интересы России в США $1,6 млн

Российский миллиардер Виктор Вексельберг потратил на лоббирование интересов России в США более полутора миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на юридические документы.

По данным агентства, в начале 2000-х годов российский бизнесмен, якобы, платил американской фирме Columbus Nova за продвижение культурных и торговых обменов между странами. Главой Columbus Nova является двоюродный брат Вексельберга Эндрю Интратер.

Помимо этого, Интратер через посредников организовывал встречи конгрессменов и других представителей власти США с иностранными чиновниками и крупными предпринимателями. Подробности Associated Press выяснить не удалось.

Вексельберг находится под санкциями США. Его подозревают в причастности к вмешательству в американские выборы. По данным телеканала ABC, следователи интересуется, почему его и других бизнесменов из России пригласили на торжественные приёмы перед инаугурацией Трампа.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.

