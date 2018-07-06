На западе Украины на учениях погибли трое военных

Утром 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне в Ровенской области трое украинских военнослужащих погибли и еще девять получили ранения. Погибшие – один офицер и двое солдат – служили в 15-м отдельном горно-пехотном батальоне в Ужгороде. Инцидент произошел из-за взрыва мины в канале ствола миномета "Молот".

По информации Министерства обороны, решением командующего Сухопутных войск ВС Украины учения приостановлены, проводится расследование причин случившегося на огневой позиции. Военная прокуратура открыла производство по факту нарушения правил обращения с боеприпасами. До окончания расследования глава государства Петр Порошенко запретил на маневрах использовать минометы такого типа.

ЧП в Ровенской области, связанное с разрывом "Молота", уже четвертое за последние три года. Ранее проект Украинской службы Радио Свобода "Донбасс. Реалии" сообщал о гибели, начиная с июля 2015 года, семерых военных из-за этого оружия, конструкция которого имеет ряд недостатков.

​Разработанный на киевском заводе "Маяк" миномет М120-15 "Молот" был принят на вооружение украинской армии в 2016-м по ускоренной процедуре. Однако после первых случаев гибели бойцов в Минобороны Украины пообещали, что конструкция миномета будет доработана. В тоже время представители завода "Маяк" заявляли, что все известные инциденты с "Молотом" вызваны либо ошибками эксплуатации, либо использованием боеприпасов с истекшим сроком годности.