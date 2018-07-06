В Пакистане бывший премьер Шариф получил 10 лет за коррупцию

В Пакистане бывший премьер-министр Наваз Шариф приговорен к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 миллиона долларов по обвинению в коррупции. Дело было заведено по следам публикации "Панамского досье".

Вместе с Шарифом судили его дочь Марьям и зятя Сафдара Авана. Марьям получила семь лет тюрьмы, Аван – один год лишения свободы. Дочь Шарифа оштрафована на 2,6 миллиона долларов.

Наваза Шарифа судили за покупку через офшорные фирмы четырех квартир в Лондоне. Квартиры Шариф оформлял на своих детей. Как выяснил суд, пакистанский политик не имел средств, чтобы купить столь дорогую недвижимость в британской столице.

Бывшего премьера судили заочно. В настоящее время он с семьей находится в Лондоне. Осужденные настаивают, что они невиновны, а квартиры куплены законно. Шариф называет свое дело политически мотивированным, отмечает Би-би-си.

Опасаясь беспорядков, пакистанские власти, как сообщается, блокировали дороги вокруг комплекса правительственных зданий, в одном из которых находится Верховный суд, и запретили проведение митингов и шествий в этом районе.

У Великобритании и Пакистана нет соглашения о взаимной выдаче осужденных преступников. Ранее Шариф говорил, что вернется на родину, чтобы выслушать приговор, но этого не произошло.

Наваз Шариф, один из наиболее популярных политиков в Пакистане, был отстранён от власти в июле 2017 по решению Верховного суд Пакистана в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции.