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Британский кабинет выступил за зону свободной торговли с ЕС

Правительство Великобритании одобрило основные принципы переговоров с Брюсселем о выходе из Европейского союза. Как отмечают британские СМИ, премьер-министру Терезе Мэй на совещании кабинета по вопросу о "Брекзите" в пятницу удалось убедить сторонников так называемого "жесткого Брекзита" смягчить свою позицию.

В заявлении по итогам совещания в правительственной резиденции Чекерс говорится, что Британия на переговорах с ЕС будет стремиться к сохранению зоны свободной торговли с общими правилами, относящимися к промышленным и сельскохозяйственным товарам. Тереза Мэй предупредила, что те министры, которые будут выступать против согласованной позиции, будут уволены.

Представитель ЕС Мишель Барнье заявил, что приветствует решения британского кабинета, и призвал Лондон представить более детальный план.

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