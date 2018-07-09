Собор агентов. Яков Кротов – о чекистах и истово верующих

Полгода назад петербургский исследователь Константин Богуславский обнаружил в архиве украинской ЧК два доклада о епископах Московской патриархии, являвшихся агентами НКГБ. Это первый документ, подтверждающий факт массовой вербовки высшего духовенства чекистами. Благодаря тому, что документ, называя агентов кличками, указывает особенности их биографии, удалось установить, кто из епископов какую кличку носил.

Документ был опубликован с комментариями на сайте Радио Свобода. Фурора он не произвел, руководство Русской православной церкви от комментариев воздержалось. Легко понять почему. Во-первых, заговор молчания – вообще неплохая тактика, во-вторых, документ не разрушает миф о том, что духовенство обязательства о сотрудничестве подписывало, но не сотрудничало. "На учет встану, а воевать не пойду". Глупый агент отрицает, что был агентом, умный агент заявляет, что агентом был, но ничего агентского не совершал. Так говорили А.И. Солженицын и А.В. Кураев.

Теперь Константин Богуславский обнаружил документ начала февраля 1946 года (ОГА СБУ, ф.16, оп.1, е.хр. 583), который не оставляет сомнений в том, что "агент" – не пустая формальность. Документ "отложился", как говорят архивисты, в совсем другом деле, чем предыдущий. Он идет за документом об одессите, который в 1946 году убил человека, чтобы его мясо использовать для начинки пирожков, которые продавали на рынке. Отнюдь не единичный случай в году, когда Сталин устроил разнос начальнику своей охраны генералу Власику за то, что красное вино подали слишком охлажденным.

...План Дроздецкого возник не на пустом месте. Идея ликвидации греко-католической церкви возникла у Лаврентия Берии сразу после захвата Львова и Западной Украины в 1939 году. Но война помешала, а в 1946 году пробил час. Было выделено полмиллиона рублей, в том числе непосредственно на чекистов 75 тысяч. 11 апреля 1945 года Дроздецкий организовал арест митрополита Иосифа Слипого и еще четырех епископов и нескольких наиболее активных священников. После этого "в апреле 1945 года в областных газетах Львова, Тернополя, Станислава, Дрогобыча и центральной газете "Правда Украины", по нашей инициативе, против униатов была опубликована обширная статья "С крестом или ножем", которая сыграла значительную роль в деле подготовки к ликвидации этой церкви".

Февральский документ подробно расписывает ход предстоящего во Львове собора. Замечательная формулировка цели собора: "Для ликвидации путем воссоединения". Собор, который прошел в точности по плану чекистов, всегда оставался предметом горячей полемики между греко-католиками Украины и кремлевскими православными. Однако, ранее обсуждалась преимущественно "каноничность" собора.

Сотрудник Русской православной церкви Московского патриархата (и эксперт при министерстве юстиции России) Владислав Петрушко: "На Львовский Собор 1946 года гораздо справедливее смотреть не с позиций католического канонического права, а с точки зрения канонов Православной Церкви. Да, на Львовском Соборе не присутствовали греко-католические епископы (они были арестованы советскими властями), но была обширная группа духовенства, изъявившего намерение воссоединиться с Православной Церковью".

Впрочем, ликвидаторы и их преемники легко воспаряли и над канонами. Тот же Андрей Кураев писал в 2008 году: "Мне трудно понять, что для украинских униатов важнее в их системе ценностей: национальная культура или же условная связь с Римом? Что важнее в их переживании унии: "фи" Москве или "ура" Ватикану? Когда-то уния рождалась как форма защиты православия, как форма компромисса, который позволил бы сохранить западной Руси свою неримскую веру, свой нелатинский язык. А сегодня уния превратилась в нечто совершенно противоположное – это форма католической глобализации. Когда-то отец Гавриил Костельник и группа священников-организаторов собора 1948 года уже пробовали напомнить униатскому миру о его изначальной стратегии… С канонической точки зрения Украина имеет полное право на создание поместной церкви. Вопрос не в праве, а в пользе. Насколько эта поместность будет полезна для вырезающей себя церкви?".

Архиепископ Московской патриархии во Львове Августин Маркевич, лично заинтересованный в проблеме, наиболее высокопарно и выразился в 2006 году: "60 лет назад на Галичине состоялось вхождение униатов в полноту жизни во Христе, которое есть в Православной Церкви… Львовский собор 1946 года, – является для верующего человека полноценным церковным деянием. Отрицать действие в нем промысла Божия – а без воли Божьей ничего не бывает – было бы и безответственно и даже дерзко. Нельзя сомневаться в том, что в 1946 году события произошли под действием животворящего веяния Всесвятого Духа". Маркевич еще и обвинил греко-католиков "в сотрудничестве с нацистским режимом, националистическими организациями, а также в антисоветской деятельности".

Высокие слова о пользе, каноничности, воле Божией, животворящем веянии лопаются как мыльный пузырь перед сухими распоряжениями: "Для организации выполнения настоящего плана и руководства агентурой на Соборе, командировать в г. Львов специальную оперативную группу во главе с Зам Наркома государственной безопасности УССР – генерал-лейтенантом тов. Дроздецким… В процессе подбора кандидатов в делегаты собора на местах через УНКГБ, соблюдая строгую конспирацию, агентурным путем обеспечить проведение подавляющего (не менее 50-70%) большинства нашей проверенной агентуры". Вот и все "животворящее веяние": расписано выделение денег (и чтобы поступали "бесперебойно"), продуктов, номеров в гостинице, 10 явочных квартир, где агентов в рясах дрессировали. Предусмотрели даже переодевание чекистов в подрясники: "Командировать в г. Львов в распоряжение специальной опергруппы НКГБ УССР группу опытных разведчиков во главе с зам. начальника Оперода подполковником МИШАКОВЫМ, экипировав так, чтобы часть из них для наблюдения могла присутствовать на заседаниях собора в качестве гостей".

Трагедия в том, что многих не вербуют, они сами пишут, говорят и делают то, что агенты делают по принуждению или за деньги

Это не гости были, это были настоящие хозяева. А вот архиереи, священники и миряне были марионетками: "УНКГБ по Львовской, Дрогобычской и Станиславской областям через агентуру выделить для участия на соборе в качестве гостей таких мирян, которые могли бы выступить на соборе за воссоединение греко-католической церкви с русской православной церковью… В число выделяемых на собор мирян провести достаточный процент нашей проверенной агентуры и осведомителей с тем, чтобы гарантировать возможность освещения через них как настроений среди всех выделенных мирян, так и духовенства, связанного с ними".

Так что, читая тексты Кураева, Петрушко, Маркевича, надо все время помнить о том, что истинные вдохновители их животворящих текстов, с высочайшей степенью вероятности, вовсе не они, а те, кто желает "гарантировать возможность освещения". Что до обвинений в сотрудничестве с нацистами, то это никогда чекистов не смущало. В плане предусмотрена епископская хиротония священника Дурбака. Это, несомненно, префект Львовской духовной семинарии Всеволод Дурбак, о котором доктор богословия протоиерей Олег Трофимов (Московская патриархия) пишет 5 июля 2018 года в статье "Украина против бандеровщины": "Всеволод Дурбак – тот самый "святой отец", который, будучи капелланом полицейского шуцман-шафбатальона-201, лично принимал участие в уничтожении десятков белорусских городов и сел (Минска, Витебска, деревни Хатыни Минской области, сел Брестской области), а также в кровавых экзекуциях мирного населения, в первую очередь еврейского". Один – лично принимал участие в уничтожении десятков городов, и был за это поощрен НКГБ.

"Воссоединение" греко-католиков было не первым. Первое было в 1839 году, когда после смерти греко-католического митрополита Иосафата Булгака другой греко-католический епископ, Иосиф Семашко, помог правительству России организовать принудительный переход белорусских греко-католиков в православие. После объявления в 1905 году свободы совести потомки "перешедших" вернулись к Риму. Впрочем, две мировые войны и жизнь под Кремлем привели к почти полному исчезновению белорусских греко-католиков. Но все-таки они есть, их окормляет отец Сергий Гаек.

"Воссоединение" 1839 года проводилось вполне в духе Николая I: "упорствующих" высылали в Сибирь, секли, сжигали "католические" книги. Герцен назвал митрополита Иосифа "во Иуде предателем". Однако никакая тайная политическая полиция этого воссоединения не организовывала, никого не шантажировала (как это было со многими "агентами", прежде всего с отцом Гавриилом Костельником, у которого чекисты арестовали сына). Семашко и его сторонники имели свои соображения, не только карьерные, прежде всего национально-патриотические: греко-католичество рассматривалась как ползучая полонизация.

Спецоперация НКГБ 1946 года – это именно спецоперация. Это не жестокость, а подлость, не патриотизм, а гнусность. Зачистка, закатывание в асфальт, обесчеловечивание. Самое ужасное, что человек адаптируется даже к обесчеловечиванию. Он начинает принимать за норму спецоперации, если они к его выгоде. Какое там "стыд не дым, глаза не выест" – это было до Ленина. После Ленина и до наших дней уже никакого стыда, а демонстративное и искреннее бесстыдство. Убеждение, что весь мир такой, только стесняется в этом сам себе признаться. А мир даже сейчас – нет, не такой. И не должен быть таким.

Несколько слов о "тов. Дроздецком", который и организовывал "собор". Павел Дроздецкий родился в 1903 году, работал конторщиком, кладовщиком на железной дороге, а в 27 лет пошел в гэпэушники и быстро сделал карьеру в Ленинграде. Он вел дело "анархо-мистической" организации "тамплиеров", по которому расстреляли многих доживших до 1938 года интеллигентов, включая Юлиана Шуцкого, востоковеда. В 1939 году Дроздецкого бросили на новозавоеванный Львов, после потери Украины – в Челябинск, после отвоевания вернулся уже замнаркома. После успешной организации "собора" получил назначение в Свердловск, явное повышение и приближение к Берии и Абакумову. После падения Берии карьера застопорилась, не помогло и совершенно подлое, трусливое сочинение доноса на Берию, разумеется, после ареста бывшего начальника. Отправили в резерв, а в 54 года отправили на пенсию, где он и проблаженствовал еще четверть века. Посаженные им греко-католики тем временем сидели в концлагерях.

Что людей вербовали и вербуют в тайные агенты – это драма. Трагедия в том, что многих не вербуют, они сами пишут, говорят и делают то, что агенты делают по принуждению или за деньги. Именно об этом и сложена православная молитва перед Причащением, умоляющая не дать превратиться в Иуду безо всяких подписей и денег, просто по дурости, слабости, подлости, а иногда и от патриотизма.

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения"

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