Сирия: Асад и Россия берут под контроль границу с Иорданией

Сирийские правительственные войска взяли под контроль пограничный переход Насиб с Иорданией на юго-западе страны. Информацию государственного агентства SANA подтвердил Сирийский центр мониторинга прав человека. По его информации, ключевой для региона погранпереход перешел под контроль войск Башара Асада и российской военной полиции без боя, повстанцы отступили.

Представители повстанцев накануне заявили, что заключили соглашение с российскими военными о прекращении вооруженной борьбы в провинции Дераа. Условия соглашения предусматривают, что повстанцы передадут правительственным войскам тяжелое вооружение. Войска Асада совместно с российской военной полицией займут территории у границы с Иорданией. В то же время, они не будут заходить в ряд населенных пунктов провинции, где бывшие повстанцы организуют местное самоуправление. Те, кто не согласны с договоренностями, выедут на север Сирии.

Таким образом, войскам Асада при поддержке России после нескольких недель наступления удалось вернуть под свой контроль значительный участок территории на юго-западе Сирии.