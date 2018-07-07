Таиланд: "критические" дни для спасения подростков из пещеры

Ближайшие три-четыре дня являются критическими для успеха операции по спасению тринадцати человек - футболистов подростковой команды и их тренера - из полузатопленной пещеры в Таиланде. Об этом заявил руководитель поисково-спасательной операции.

Ожидается, что спустя несколько дней в регионе возобновятся дожди, что сильно затруднит операцию.

Подростки и их тренер находятся в пещере в нескольких километрах от выхода на поверхность. Часть пещеры затоплена - это означает, что часть пути, по всей видимости, юным футболистам придется проплывать самим, используя акваланги. Спасатели сейчас ведут обучение детей и готовят их к эвакуации. Подготовка омрачена гибелью одного из участников спасательной операции: водолаз потерял сознание, когда расставлял под водой баллоны с кислородом для спасателей.​

Сообщается, что детям удалось передать записки своим родителям. Они пишут, что настроены оптимистично и просят не волноваться за их судьбу. Футбольный тренер в своей записке извинился перед родственниками подростков за сложившуюся ситуацию.

Футболисты пропали в провинции Чианграй 23 июня. На этой неделе спасатели обнаружили их живыми. За спасательной операцией следят во всем мире. Ряд стран предложил свою помощь в операции. ФИФА в официальном письме выразила надежду, что она успешно завершится в ближайшие дни, и пригласила юных футболистов на финал чемпионата мира по футболу в Москву 15 июля.