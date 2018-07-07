В поисках Пуругвая. Фильм о путешествии братьев-болельщиков в Самару

Братья Дмитрий и Максим Мертехины отправляются из Москвы в Самару на матч сборной России с командой Уругвая.

В поезде они встречают болельщиков из Уругвая, Ирана – и соотечественницу Настеньку, которая не уверена, гражданина какой страны она поцеловала: Парагвая или Пуругвая.

Матч с Уругваем Россия проиграла (единственный в групповом турнире), а братья искупались в Волге.

Фильм Маши Павловой.

Получать уведомления о новых фильмах проекта "Признаки жизни" по электронной почте