В поисках Пуругвая. Фильм о путешествии братьев-болельщиков в Самару

Братья Дмитрий и Максим Мертехины отправляются из Москвы в Самару на матч сборной России с командой Уругвая.
В поезде они встречают болельщиков из Уругвая, Ирана – и соотечественницу Настеньку, которая не уверена, гражданина какой страны она поцеловала: Парагвая или Пуругвая.
Матч с Уругваем Россия проиграла (единственный в групповом турнире), а братья искупались в Волге.
Фильм Маши Павловой.
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