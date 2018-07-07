В Германии опасаются, что Трамп даст Путину "провести себя"

В Германии многие политики и общественные деятели выражают беспокойство в связи с предстоящей 16 июля в Хельсинки встречей президентов США и России. Германские СМИ цитируют слова Петера Бейера, координатора кабинета министров Германии по транслатлантической политике, который говорит об опасениях в НАТО относительно договоренностей, которых могут достичь в столице Финляндии Владимир Путин и Дональд Трамп.

По словам Бейера, недавняя встреча Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном - дополнительный повод для беспокойства о том, что президент США позволит российскому лидеру "провести себя". "Ким пока только обещает, а Трамп называет сам факт проведения саммита успехом" - напоминает он.

О том, что он не доверяет президенту США, заявил и лидер оппозиционной Свободной демократической партии Кристиан Линднер. А глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер напомнил, что встреча Трампа и Путина пройдет после саммита НАТО 11-12 июля, на которой противоречия между США и их союзниками могут обостриться.

Трамп ранее неоднократно критиковал Германию и другие страны за недостаточный, по его мнению, уровень финансирования НАТО. Выступая в штате Монтана накануне, он заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель просит США защищать Европу, но при этом заключает газовые соглашения с Россией. Трамп также сказал, что "всю жизнь готовился" к таким событиям, как встреча с Путиным, и уверен в том, что российскому лидеру не удастся его "переиграть".