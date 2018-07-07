Помпео два дня вел переговоры в Пхеньяне

Госсекретарь США Майк Помпео назвал успешными двухдневные переговоры, которые он вел в столице Северной Кореи Пхеньяне. "Мы продвинулись вперед практически по всем аспектам наших дискуссий" - сказал Помпео журналистам на борту самолета по пути из Пхеньяна в Токио.

Известно, что разговор шел о ядерном разоружении Северной Кореи. Пока неясно, удалось ли Помпео добиться от властей КНДР конкретного графика денуклеаризации. Ранее представитель Госдепартамента сообщила о договоренности создать рабочие группы, которые будут решать конкретные вопросы. Кроме того, 12 июля представители Пентагона встретятся с северокорейскими представителями, чтобы обсудить репатриацию останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-е годы.

Сообщается, что Помпео во время своего визита в КНДР - первого после встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном - не встречался с северокорейским лидером.