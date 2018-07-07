В КНДР недовольны итогами переговоров с Помпео

Северная Корея выразила разочарование итогами переговоров в Пхеньяне с участием госсекретаря США Майка Помпео. Как говорится в сообщении государственного агентства КНДР, в Пхеньяне не согласны с тем, что США требуют от Северной Кореи односторонних шагов по демонтажу ракетно-ядерной программы. В сообщении говорится, что КНДР по-прежнему привержена идее отказа от ядерного оружия, однако подход США не способствует достижению этой цели.

Ранее Помпео назвал двухдневные переговоры, которые он вел в столице Северной Кореи, успешными. "Мы продвинулись вперед практически по всем аспектам наших дискуссий" - сказал Помпео журналистам на борту самолета по пути из Пхеньяна в Токио.

Представитель Госдепартамента ранее сообщила о договоренности создать рабочие группы, которые будут решать конкретные вопросы. Кроме того, 12 июля представители Пентагона встретятся с северокорейскими представителями, чтобы обсудить репатриацию останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-е годы.

Сообщается, что Помпео во время своего визита в КНДР – первого после встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном – не встречался с северокорейским лидером.