Сборная Хорватии вышла в полуфинал, обыграв команду России

Серией пенальти завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Сочи. Хорваты одержали победу над сборной России.

Команды не смогли выявить победителя в основное время матча. 90 минут игры закончились со счётом 1:1, дополнительное со счётом 2:2. Серия пенальти завершилась в пользу Хорватии 4:3.

В полуфиналах сыграют сборные Бельгии и Франции, Англии и Хорватии.

Накануне вечером, более чем за сутки до матча, в группе национальной платежной системы "Мир" в соцсети "ВКонтакте" появилось поздравление с победой России в матче над Хорватией. Сообщение, начинающееся с фразы "Мы в полуфинале! Это что-то невероятное, но мы верили, что так и будет!", вскоре было удалено. Впоследствии появление "поздравления" назвали "прогнозом на игру".