Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер Левко Лукьяненко, украинский правозащитник, отсидевший 26 лет в заключении

Левко Лукьяненко, снимок 2016 года

7 июля в Киеве в возрасте 89 лет умер Левко Лукьяненко, украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинкской группы, общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор "Акта провозглашения независимости Украины" от 24 августа 1991 год.

Он родился в 1928 году, в Черниговской области Украины. Служил в Советской армии, в 1953 году вступил в КПСС и поступил на юридический факультет Московского университета им. Ломоносова, учился по специальности "Правоведение".

По окончании университета с 1958 работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, с 1959 — работник адвокатуры Глинянского района Львовской области. Здесь он создаёт оппозиционный по отношению к советской власти «Украинский рабоче-крестьянский союз» («Українська Робітничо-Селянська Спілка»), выступавший за конституционное отделение Украины от СССР. За это в январе 1961 он исключается из КПСС и приговаривается к расстрелу «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Однако приговор заменяется тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 Левко Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей «Украинской хельсинкской группы». В следующем году он был снова арестован и приговорён к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. В 1988 Левко Лукьяненко вышел на свободу. Таким образом он провёл 26 лет своей жизни в заключении.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG