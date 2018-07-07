Трамп предрёк двум крупнейшим газетам крах "через семь лет"

Президент США Дональд Трамп предрёк двум влиятельным американским изданиям The New York Times и Washington Post упадок в ближайшие годы и "выход из бизнеса" через семь лет.

"Twitter избавляется от фейковых аккаунтов рекордными темпами. Войдут ли в их число неудачники New York Post и пропагандистская машина Washington Post, цитирующие анонимные источники, которые, на мой взгляд и вовсе не существуют? Они выйдут из бизнеса через семь лет" — написал Трамп.

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются «фейковыми». Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Большинство американских СМИ обвиняют Трампа в связях с Россией, которая якобы вмешавшись в выборы, помогла ему выиграть президентскую гонку. В Москве эти обвинения отвергают.