Когда поражение лучше победы. Соцсети об итогах четвертьфинала

Сборной России по футболу снова удалось невероятное: в четвертьфинальном матче чемпионата мира она оказалась настолько близка к победе над сборной Хорватии, что даже итоговое поражение никому не показалось постыдным.

Илья Клишин

Они проиграли, но им надо сказать спасибо. Они сделали вообще все что могли. И гораздо больше

Кирилл Рогов

Очень, очень достойная игра, прекрасный второй гол, честный четверть финал

Дмитрий Опарин

Впервые расчувствовался во время футбола

Алексей Крижевский

Ну что, такой матч и проиграть было не стыдно. Такой сборной у нас пока не было.

Роман Попков

Ну что, хорватам было крайне тяжело победить, но, видно, боги на их стороне сегодня. Титаническая, красивая борьба была, обе команды молодцы.

Лев Рубинштейн

Под окном одинокий нетрезвый голос сам с собою неуверенно скандирует "Ра! Си! Я!" Не так чтобы сильно громко, но ведь под самым окном.

А вообще, что сказать - они старались, по-моему, честно. Впрочем, я в футболе мало что понимаю.

Егор Быковский

Грустно, конечно - однако ясно, что просто мы плохо сформулировали хотелки до ЧМ.

Потому что все самые заветные мечты российских болельщиков наши футболисты ж выполнили жеж. Сборная России круче сборных Испании, Португалии, Бразилии и Германии.

А хоть кому-то приходило в голову до чемпионата мечтать быть круче Хорватии??? Тот-то и оно.

Во всяком случае, мне точно не приходило.

Арина Бородина

Отличный футбол. Спасибо российской сборной за такой роскошный матч. Хорваты тоже молодцы, но наши показали высокий класс

Екатерина Винокурова

Обычно после поражения сборной последние лет после 2008 года я, как и все, испытывала чувство сдержанного гммм. А сегодня я испытываю радость и огромную благодарность. Ребята, вы никого не подвели.

Помню, как на отборочный матч на игру с корейцами пришла в кафе с триколором и даже не нашла в себе сил им махать в ходе матча. Потому что было стыдно за людей, которые по полю ходят.

Мы все не любили нашу сборную, хотя многие любят футбол. Да, наши, но кривоноги. Болеем, потому что все же наши.

Вчера мы их полюбили. За характер. За красивый футбол. Полюбили и нашего усатого «физкультурника», оказавшегося не хуже Фабио их Капелло. Мы играли на равных с одной из лучших сборных чемпионата. И даже друг к другу мы за этот чемпионат стали относиться лучше.

Мы не изгои. Не двортерьеры на задворках Европы. Мы умеем культурно болеть, мы умеем друг друга поддерживать, умеем достойно принимать и поражения, и победы.

​Юрий Сапрыкин

Надо всё-таки попробовать что-то сказать про вчера. Футбол — современный аналог войны, это общее место; вопрос в том, что это за война. Его всё время пытаются приспособить к языку современности, разыграть как войну XX века, с движениями и экзальтацией масс, апелляциями к незакрытым историческим долгам, конфликтами наций и мудрыми заслугами вождей. Но футбол постоянно напоминает, что это война в гораздо более древнем смысле: первая и вторая мессенская, Леонид против персов, галлы против Юлия. Поединок, рыцарский турнир. В этой войне последнее и окончательное значение имеют не славные традиции и не сила духа нации (хотя всегда есть искушение перевёсти футбол на этот язык), а конкретные люди и то, что с ними происходит на поле. То, что мы называем сегодня "победой России"— это история нескольких людей, со своим тяжелым прошлым, кострами амбиций, грузом ошибок, которые на наших глазах что-то про себя поняли и преодолели себя. Неверие, невезение, клеймо неудачников, объективно не самые великие способности, нестабильные эго, вполне понятное (и всегда убивавшее эту сборную) нежелание бежать и драться, когда и так всё норм. Они сбрасывали шаг за шагом эту тяжесть и в итоге стали выше самих себя — может, не в техническом плане, но в человеческом. Им (и нам вместе с ними) пришлось научиться чему-то, на что мы все не подписывались и о чем не подозревали, в том числе, в самом последнем акте — способности принимать судьбу и умению прощать. Кто теперь кинет камень в Смолова? Кто скажет, что хорваты слабаки, и их победа несправедлива? Это была высокая драма, в которой все проявили себя достойнейше, даже те, кто ошибался. В истории остаётся не тот, кто выиграл, а тот, кто красиво сражался. Важен не результат, а огонь. Он был, и это уже история.

Илья Красильщик

Нет, вы знаете, то, что мы сейчас видели, не передается словами. Мы видели чудо. Мы видели то, что вообще-то не достойны были видеть. Мы это не забудем. И та тишина, которая сейчас над москвой, она ценнее любого ликования.

Давид Хомак

Чудеса продолжаются: в твиттере вздыхают и пишут «сборная сделала что могла», «они старались!» и прочее такое вместо обычных шуток про дрова и кривожопых буратин. Теперь кажется, что подменили не только российскую сборную, но и весь русскоговорящий твиттер. И, кажется, фейсбук.

Очень непривычно!

Дмитрий Михайлин

Нет, ребята, мы не научились играть в футбол - да и хрен бы с ним, не самое главное в жизни. Но в нас появился - дух. Вот это самое важное.

Сборная - молодцы! Черчесов - герой. Вроде, проиграли, а настроение все равно - отличное!

Васильев Александр Александрович

По-моему это был пока лучший матч чемпионата, и по напряжению, и по рисунку игры и ее содержанию.

То, что его соавтором стала сборная России, это просто потрясающе. ну, а остальное вы сами видели.

Тот случай, когда и пораженье от победы ты сам не должен отличать.

Впрочем, многие "антипатриоты" все равно не удержались от злорадных комментариев.

Карина Орлова

Прощай, кокошник

Евгений Лесин

Морально мы, конечно, победили,

И нравственно хорватов мы сильней.

Духовно мы и вовсе чемпионы.

Вот только бить ногою по мячу,

В ворота попадать мы не умеем.

Но главное ж в футболе не мячи.

Куда важнее пир духовной скрепы,

Душа, борьба за мир, патриотизм.

А как все начиналось, ты ведь помнишь.

В кокошниках сидели мы с тобой.

И ватники надели. И болели.

Россия, рассуждали мы, вперед.

И Света обещала выйти голой

Под вечер на Никольскую, когда

Россия победит…

О, Света, Света.

О, Хромова!..

Россия, как же ты?

Ну как тебе не стыдно, блин, Россия?

Точнее, блин, Хорватия, нагой

Теперь уже мы Свету не увидим.

Хорваты нас лишили красоты.

Хорваты поголовно все фашисты

И зверски расстреляли нам царя.

Был Сахаров хорватом, Солженицын,

Мазепа и Петлюра, Чингисхан.

Бендера и, конечно же, Навальный

Хорваты стопроцентные вовсю.

Масхадов, Яндарбиев и Басаев

Все в Загребе, конечно, родились.

Дудаев где-то в Сплите, говорили,

Отъявленным хорватом был Джохар.

Пойду я и сорву с себя кокошник.

К тому же и не баба я совсем.

И ватник на хрена среди июля?

И Света вся одетая сидит.

В кокошнике, и в ватнике, и в шубе,

А также вся в трусах и в сапогах.

Хорватия, Хорватия, хорваты.

Позор тебе, позор тебе, позор.

Хор ваты я, хор ваты я, хор ваты,

Хор ваты я, краснознаменный хор.

Аркадий Бабченко

Эх, жаль Россия вылетела. Не люблю незавершенное победобесие. Представляете какие слюни были бы в этой кунсткамере, если б выиграли у хорватов? Какая патриотическая елейная гордость из смеси "Ра-си-я! Па-бе-да! Наши!" лилась бы чуть не из каждого российского аккаунта? Российские либералы сами побежали бы Путину жопу целовать. А если бы чемпионами мира стали... Ух. Такие перспективы открываются. Прям даже не представляю, что он мог бы делать со страной. Крепостное право можно было бы вводить. В рекруты набирать. Пороть на конюшне. Да чего на конюшне - прям на Никольской. Право первой ночи. Десятину. Барщину. Да что хошь.

Хотелось бы на это посмотреть.

Жаль проиграли.

Я за них болел.

Александр Скобов

Вот теперь и я порадуюсь. Победе команды Хорватии и поражению команды вражеского государства. Рано или поздно этому государству будет нанесено и военно-политическое поражение. С последующим его устранением с международной арены в качестве сколько-нибудь влиятельной силы.

"Патриотическую общественность" возмутил твит Гарри Каспарова, в котором тот поздравил с победой хорватов.

Еще один повод для возмущения "патриотам" подбросил защитник хорватской сборной Домагой Вида, автор первого гола в ворота россиян и бывший игрок киевского "Динамо". Вида выложил в Сеть снятое в раздевалке видео, в котором он восклицает "Слава Украине", а бывший полузащитник Огнен Вукоевич добавляет: "Эта победа - за "Динамо" и за Украину!" Сам Вида утверждает, что никакой политической провокации в виду не имел и просто хотел передать привет бывшим коллегам по команде, но российская "патриотическая общественность" ему не верит. ФИФА начала расследование этого инцидента.

​Сергей Максимишин

Удивительно, как ничтожный повод - игра в футбол - выявил такое количество болванов. Футболисты России в кои-то веки достойно сыграли. Одни полудурки делают из них триста спартанцев - спасителей отечества, другие, кричат, что все куплено, третьи делают национальными героями двух неумных хорватских футболистов, прокричавших в эфир "Слава Украине". Это при том, что те же хорватские футболисты вынесли нахер сборную Украины на этапе отборочных.

Но вернемся к проигрышу сборной. Многие надеялись, что разговоры о подкупе соперников России на этом прекратятся.

​Анастасия Миронова

Проиграли. Даже немного выдохнула. Потому что если бы Фернандес попал, а Акинфеев отразил, сейчас пришлось бы с самого утра оправдываться перед любителями теории заговоров и фальшивых новостей. Ведь никто бы не поверил, что сами. А теперь один неверный удар, один не пойманный мяч - и все верят. Ну потому что не может же так быть, что Испанию купили, Саудовскую Аравию, которая деньги откровенно ложкой ест, купили, а на Хорватию денег не хватило?

Наталия Осипова

Так, и кто перекупил победу у ВВП? Что скажут эксперды из Эха Леруа?

Товарищ майор, недоработочка у вас.

Божена Рынска

Ну что, конспирологи, которые кричали "продали матч", "отравили соперников", "заплатили долг", - вы теперь утерлись?

Леонид Волков

Сборная классная, молодцы и красавцы. Конспирологи посрамлены, и это тоже хорошо.

А также тем, кто считает, что власть, дескать, капитализирует футбольные успехи и они укрепляют власть напомню: самый успешный год в истории советского футбола — был 1988 год.

Олег Лекманов

Поддавшись на уговоры жены, игру Россия - Хорватия всё же посмотрел и вот что хочу сказать: а). Того, о чем я писал перед матчем (и обычного для сборной СССР/России), то есть вялой от зажатости игры, не было - бежали, старались, не робели, в отборе были хороши; б). Класс игры по-прежнему невысокий, и это видно, прежде всего, по тому, как принимают мяч - у игроков хороших сборных он как будто прилипает к ноге, у наших отскакивает на полметра почти каждый раз. Почти ничего не могут сделать впереди - культура паса ужасная (где ты, русский Де Брейен?), а единственный раз, когда смогли - забили великолепный первый гол. И второй - тоже хороший, трудовой. В целом - молодцы, но получилось всё справедливо! (вот и пункт два, за который будут ругать с самых разных сторон).

Почему-то никто в ленте из тех, кто писал про то, что игра "проплаченная" не извинился, а спокойно теперь делает прогнозы и оценивает то, что произошло. Ребята, вы ведь не только русских, но и хорватов хотели гадами представить, это нормально, как считаете (пунктом третьим обидел конспирологов)?

Те, кто пишет, что Фернандес промахнулся, когда бил пенальти, потому что иностранец, вы, <неумные люди>, не обратили внимания на то простое обстоятельство, что он перед этим второй игровой гол сборной забил (вот и пункт четыре)?

И, наконец, пункт пятый и главный - никакие победы и хорошая игра сборной России и вообще этот очень яркий, прямо скажем, чемпионат не стОят и дня пребывания в тюрьме Сенцова и других политзаключенных, и если бы их всех выпустили, я бы с огромной радостью согласился, чтобы никакого чемпионата мира не было. А то, что путинские холуи и сам он, пользуясь естественной эйфорией людей под это дело творят свои черные дела (пенсионная грабительская реформа, новый арест Дмитриева, etc) - это ужасно, и подло, и гнусно.

Однако сторонников теории "все куплено" оказалось не так-то просто сбить с толку.

Жанна Ривкина

полуфиналистов проверяют обязательно на допинг, потому и слились красиво

Давид Леквтадзе

Хорваты их дотащили до пенальти и выполнили условие сделки.

Федор Крашенинников

Главный аргумент против любой конспирологии - "бритва Оккама". Зачем придумывать сложное объяснение тому, что имеет простое?

Россия проиграла Хорватии, и, казалось бы, все рассуждения о том, что Путин всех купил на ЧМ надо осмеять и забыть, а тем, кто про это писал – задуматься о том, надо ли в следущий раз так позориться.

Но не так устроен мир конспиролога. Для конспиролога первично существование заговора, поэтому выбирается такая логика:

1) Путин всех купил

2) Россия проиграла потому, что Хорваты взяли деньги и обманули.

То есть, как бы ни сложилась ситуация, конспирологу все в кассу.

Если что наконец и прекратилось, так это шутки о том, что в России теперь введут крепостное право. На их место пришли попытки понять, можно ли добиться в футболе еще большего - и, шире, можно ли в России улучшить еще что-нибудь так же успешно, как уже улучшили футбол.

Дмитрий Гололобов

Если Россия сумела как-то вытянуть свой футбол, то уж с экономикой – как два пальца об асфальт

Игорь Свинаренко

Узнав про 1:1, стал вчера смотреть 2-й тайм. Не исключал, что Россия победит. Хотя мяч не могла удержать долго (по статистике, только 35 процентов времени). Много неудачных пасов. Давно думаю про это, и моя версия такая: русские не доверяют друг другу, и правильно делают -- после того, что сделали и делают друг с другом. Посмотрите хотя бы на катастрофическую разницу в доходах (уборщица/Сечин, которые взаимно не считают друг друга людьми) и, к примеру, на заборы и шлагбаумы, которыми единая страна разрезана на кусочки. Население РФ делится на 3 категории: те, кого охраняют, те, кто охраняет, и те, от кого охраняют. А футбол, как мне представляется -- может быть, я не прав -- требует от членов команды доверия друг к другу и сотрудничества. Без этого попробуй победи. Всплески доброго отношения друг к другу были на той же Никольской, -- вдруг начальники начнут такое поощрять, и... Впрочем, их тогда быстро свергнут. Это и раньше мне было понятно про русский футбол, который я иногда видел, кусками. А вот новое, что меня удивило. Комментаторы то и дело хвалили наших: "Как он изящно подставился, он к этому готовился!! Как вовремя подставил спину!" Чтобы хорвата, который сбил такого постановщика, наказали. Ну <черт побери>, ребята, я думал раньше, что это стыдно, тут не хвалить бы, а грязно ругаться. Но я просто не разбираюсь в футболе. Еще ТВ тупо врало: "Наши прессингуют, это высокий прессинг, максимальный прессинг!" Ну, от ТВ нашего я другого и не ожидал. Короче, цель оправдывает средства, совесть это химера. победа любой ценой и проч. Я буду рад, если наши русские футболисты научатся быстро бегать и слаженно и красиво пасовать. Можно силой привести лошадь к воде и дать ей <очень много> денег, но нельзя заставить ее пить, если она сама не захочет. Футбол у нас похож на экономическую политику: все эти пиндосы и китайцы -- тупые, а мы просто прикажем ВВП удвоиться, и всех обгоним. И это говорят вроде ж специалисты, с образованием и опытом, и не в шутку. Короче, матч мне понравился. Кого еще есть смысл посмотреть?

Валерий Соловей

Как и подавляющее большинство, я болел за национальную сборную.

Как и подавляющее большинство, я считаю, что она сыграла на пределе своих сил и возможностей.

Однако я не вижу в этом ни предмета гордости, ни повода для триумфа.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ ПРОСТО ОБЯЗАНА ИГРАТЬ НА ПРЕДЕЛЕ СВОИХ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

А учитывая, сколько наши футболисты за это получают, они должны на поле умирать.

Что-то глубоко неправильно и порочно в отечественном мироустройстве, если честное и профессиональное выполнение своего долга и обязанностей мы приравниваем к подвигу.

(Труд миллионов, честно вкалывающих в России за копейки, подвигом не считается. Хотя это и есть подлинное мужество каждый день.)

А после подвига можно расслабиться и вернуться к привычному. Поэтому не стоит строить иллюзий насчет дальнейшей футбольной судьбы России.

Константин Калачев

Говорят, что в России пышным цветом расцвел патриотизм, что пследние годы страна переживает небывалый патриотический подъем. Вот что я на это скажу - патриотизм победит, когда чиновник откажется от отката со словами: Нет! Я - патриот. Как вам не стыдно! Когда сын VIP персоны в ответ на предложение занять место в совете директоров крупной госкомпании и банка скажет: Нет! Я -патриот. Я пойду учителем в школу. Когда председатель УИК откажет вышестоящему начальству в переписке протокола со словами: Нет. Я - патриот. У нас все по-честному! Когда обычный человек перестанет бросать окурки и пивные банки у подъезда и на детской площадке без всяких громких слов о патриотизме. Когда российский футболист откажется от мега-гонорара в российском же клубе и отправится за меньшие деньги совершенствовать навыки и набираться игрового опыта в сильные клубы Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, чтобы потом еще лучше сыграть за сборную России. Вот тогда и страна расцветет, и футбол разовьется, и дети не захотят никуда уезжать.

И, конечно, настала пора вспомнить обо всем, о чем забывали, пока сборная выигрывала матчи.

Кирилл Лятс

Раз так, с завтрашнего дня начинаем протестовать против повышения пенсионного возраста и НДС!