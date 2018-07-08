Партия Марин Ле Пен осталась без 2 млн евро госдотаций

Во Франции судебные следователи удержали часть государственных дотаций в размере двух миллионов евро, предназначенную для правопопулистской партии "Национальное объединение". Эту партию, известную в прошлом как "Национальный фронт", возглавляет Марин Ле Пен. Всего годовая дотация партии составляет 4,5 миллиона евро.

Сама Марин Ле Пен назвала это решение органов юстиции "попранием демократии" и заявляет, что без этих денег, которые должны были поступить в партийную кассу в понедельник, 9 июля, ее партия не сможет существовать. У «Национального объединения» есть десять дней, чтобы подать апелляцию.

Причиной удержания части дотаций стало то, что ранее Марин Ле Пен была признана виновной в растрате денег Европарламента из-за фиктивного трудоустройства своего помощника. В Европарламенте общий ущерб от создания фиктивных мест помощников евродепутатов был оценен в 7 миллионов евро. Следователи предъявили обвинения должностным лицам, в числе которых и Марин Ле Пен, а также партия "Национальное объединение" в качестве юридического лица. В целом расследование о создании фиктивных рабочих мест помощников депутатов Европарламента касается семнадцати представителей бывшего "Национального фронта", которые были или являются евродепутатами.

Ле Пен была депутатом Европейского парламента в 2009-2017 годах. В мае прошлого года она проиграла во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэлю Макрону, в настоящее время она депутат французского Национального собрания.