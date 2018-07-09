Американский сенатор : дружба с Россией вряд ли возможна

Член Сената, республиканка Джони Эрнст не верит в то, что Россия может быть "настоящим другом или союзником Соединенных Штатов" и советует Дональду Трампу очень хорошо подумать, прежде чем соглашаться на отзыв американских военных из Сирии в обмен на вывод из страны иранских сил.

Выступая в воскресном эфире телеканала CBS, Эрнст признала насущную потребность в урегулировании обстановки в Сирии, но добавила, что любые совместные инициативы с Москвой требуют большой осмотрительности.

В воскресенье CBS интервьюировал также постпреда США при НАТО Кей Бейли-Хатчинсон, которая говорила об активных мероприятиях российских спецслужб, направленных на раскол Северо-атлантического союза, о применении Россией химического оружия в Сирии и Англии, несоблюдении Кремлем Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В ответ на вопрос о замечании Дональда Трампа, что Вашингтон может, теоретически, признать аннексию Крыма, американский представитель указала на остутствие каких-либо расхождений между США и их союзниками касательно необходимости повсеместного укрепления суверенитета Украины.