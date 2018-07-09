Лауреат кинофестиваля в Чехии отдала свой приз родителям Сенцова

Российский режиссер Елизавета Стишова, получившая одну из наград на завершившемся в Карловых Варах 53-м Международном кинофестивале, заявила, что передаст денежную премию (15 тысяч евро) родным Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова.

Кинематографисты из России получили три награды кинофестиваля. Стишову наградили за фильм "Сулейман гора". Он победил в конкурсе "К Востоку от Запада". Также специальный приз международного жюри получил фильм Ивана Твердовского "Подбросы". В документальном конкурсе победил Виталий Манский с картиной "Свидетели Путина". Главный приз "Хрустальный глобус" присужден картине "Мне плевать, что мы войдем в историю как варвары" румынского режиссера Раду Жуде.

Выступая на церемонии закрытия, Елизавета Стишова выразила поддержку режиссерам Кириллу Серебренникову, ожидающему суда по делу "Седьмой студии", и Олегу Сенцову, отправленному в колонию по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Она заявила, что , хотя еще не выплатила долги по своей картине "Сулейман гора", передаст премию их родителям.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима. Он вину не признает. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

На кинофестивале в Карловых Варах Сенцову был посвящен специальный показ фильма "Гамер" со сбором подписей в поддержку осужденного режиссера.