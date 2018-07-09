В Москве неизвестный избил депутата Госдумы Сергея Жигарева

На севере Москвы неизвестный избил депутата Государственной думы от ЛДПР, главу комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции.
Инцидент произошел вечером в воскресенье на улице Полины Осипенко, когда депутат находился в машине вместе со своей знакомой. По словам Жигарева, неизвестный подошел к автомобилю, открыл дверь, нанес депутату несколько ударов по лицу, после чего вытащил его из салона автомобиля и продолжил избивать. После этого нападавший скрылся, рассказал собеседник агентства.
Жигарев был доставлен в отделение полиции для составления фоторобота. Полиция проводит проверку. В больницу депутат поступил с сотрясением головного мозга, гематомами, ссадинами и ушибами по всему телу, подозрением на перелом челюсти, пишет Znak.com.
Помощница депутата Елена Синютина не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об избиении Сергея Жигарева, сообщает РБК.
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