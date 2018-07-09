Президент Румынии уволил прокурора Лауру Кьовеши - борца с коррупцией

Президент Румынии Клаус Иоганнис 9 июля подписал указ об увольнении антикоррупционного прокурора Лауры Кодруты Кьовеши, одного из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране.

Ранее президент был категорически против отставки Кьовеши. Но ее увольнения требовала партия Социал-демократов, которая контролирует правительство и министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер. Он обвинял Кьовеши в злоупотреблении полномочиями, в частности, в использовании незаконной прослушки.

Президент считал эти обвинения выдуманными, но несколько дней назад Конституционный суд встал на сторону Тоадера и обязал президента уволить прокурора по представлению министра юстиции. Одновременно партия Социал-демократов начала обсуждать процедуру импичмента президента, в случае, если он не подчинится решению Конституционного суда. Все это, вероятно, и повлияло на решение Иоганниса.