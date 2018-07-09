В Новом Уренгое задержан организатор митинга против реформы пенсий

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа полиция задержала Александра Шмаля, организатора согласованного митинга против повышения пенсионного возраста. Причиной послужило то, что на митинг пришло больше людей, чем было указано в заявке.

Митинг против повышения пенсионного возраста 8 июля организовало региональное отделение КПРФ, Шмаль является первым секретарем городского комитета партии. По информации портала Ura. Ru, митинг был согласован на 20 человек, а на место акции пришло 27 горожан. Шмаль дал в отделении полиции письменные объяснения по поводу превышения заявленного количества участников мероприятия.

Участники митинга также протестовали против роста цен и увеличения налогов. Они держали транспаранты: "Повышение пенсионного возраста – увеличение армии безработных!", "Правительство Медведева в отставку!" и "Повышенный НДС – грабеж народа!".

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против повышения пенсионного возраста.