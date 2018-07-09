В Москве реанимации больниц открыли для посещения родственников

В московских больницах родственникам разрешили круглосуточно навещать пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.

Порядок этих посещений детально описан в памятке. В частности, в ней говорится, что родственники должны получить разрешение сотрудников реанимации, прежде чем войти в палату. Медики могут попросить родных подождать или вовсе перенести посещение, если проводятся процедуры. При посещении реанимационной палаты необходимо переодеваться в стерильную одежду. Кроме того, будет действовать ограничение по числу посетителей – не более двух человек одновременно.

4 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о доступе родственников к больным, лежащим в реанимации. В марте 2016 года по итогам прямой линии президент Владимир Путин поручил обеспечить посещение родственниками пациентов реанимации. В 2017 году несколько московских больниц открыли такой доступ в рамках пилотного проекта.