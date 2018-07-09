Юристы Трампа близки к тому, чтобы отказать Мюллеру в допросе президента

Представители Белого дома склоняются к тому, чтобы отказать специальному прокурору Роберту Мюллеру в беседе с президентом США Дональдом Трампом по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом в воскресенье заявил адвокат главы государства Руди Джулиани.

В интервью ABC News он назвал расследование Мюллера "самым коррумпированным из всех", которые он "когда-либо видел", и обвинил следственную группу в том, что некоторые ее члены нарушают политический нейтралитет в отношении президента. На вопрос о том, готов ли Трамп ответить на вопросы дознавателей, Джулиани сказал, что окончательное решение еще не принято, однако юристы президента "близки" к тому, чтобы отказать Мюллеру.

Ранее Джулиани предупредил, что Трамп согласится на разговор с Мюллером лишь в случае, если у того появятся доказательства или хотя бы некоторые фактические основания, указывающие на вину президента в совершении преступления. Он заверил, что после тщательного изучения материалов дела юристы Трампа не нашли "ничего, что можно было бы инкриминировать" президенту.

Если глава Белого дома откажется от беседы, Мюллер может пригласить его на допрос через повестку и потребовать от Трампа дать показания большому жюри присяжных. Джулиани пообещал добиться "отмены такого решения" в случае, если этот механизм все-таки будет задействован.

Ранее сам Трамп неоднократно называл расследование попыткой демократов оправдаться за поражение на выборах в 2016 году их кандидата Хиллари Клинтон, однако много раз выражал готовность побеседовать с Мюллером. Как сообщалось, юристы президента выступают против этого, опасаясь, что в устном разговоре со спецпрокурором глава Белого дома рискует допустить ошибки и неточности в формулировках.

На данный момент Мюллер предъявил обвинения бывшему начальнику штаба Трампа Полу Манафорту и еще нескольким лицам - причем речь в этих обвинениях пока не идет о сговоре с Россией. Кроме того, обвинения во вмешательстве в выборы в США предъявлены нескольким гражданам России, связанным с так называемой "фабрикой Интернет-троллей".