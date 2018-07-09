Полиция пока не уверена в происхождении "новичка" в Эймсбери

Британская полиция пока не может с уверенностью утверждать, что жительница города Эймсбери Доун Стерджесс, умершая в воскресенье после отравления нервно-паралитическим ядом "новичок", пострадала от воздействия того же самого вещества, которое было использовано при покушении в марте на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.

Глава подразделения МВД Британии по борьбе с террором Нейл Басу, однако, подчеркнул, что основная версия следствия состоит в том, что Стерджесс и ее партнер Чарли Роуди случайно отравились "новичком", каким-то образом оставшимся в районе Солсбери после покушения на Скрипалей.

Как сказал Басу, после смерти Стерджесс следствие удвоит усилия по поиску виновных в отравлении ее и Роули, который остается в критическом состоянии в больнице Солсбери.

Басу также заявил, что, вероятнее всего, в руки нынешних жертв "новичка" каким-то образом попала емкость, содержавшая отравляющее вещество. По его словам, в результате оба получили высокую дозу "новичка". Он сказал, что власти не могут дать гарантии безопасности для жителей Солсбери и его окрестностей, поскольку до сих пор не ясно, как и где произошло недавнее отравление.

Глава МВД Британии Саджид Джавид в понедельник вновь проведет экстренное совещание в связи с отравлением, а затем расскажет о его итогах в Палате общин. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что "потрясена" смертью британской подданной - первой в результате отравления "новичком". Сергей и Юлия Скрипаль после долгого лечения выжили.

Лондон обвиняет Россию в покушении на бывшего агента ГРУ Скрипаля и его дочь. Ответственность за отравление Стерджесс и Роули Британия пока официально на Москву не возложила.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве опечалены кончиной Стерджесс и призвали Британию расследовать случившееся. Он также назвал абсурдными предположения о том, что Россия причастна к отравлениям.