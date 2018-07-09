ВМФ Британии усилит присутствие в Атлантике из-за России

Военно-морской флот Британии нарастит присутствие в Северной Атлантике для противодействия "растущей угрозе" со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью Sky News.

По его словам, отныне британские корабли и самолеты будут гораздо чаще появляться в указанном регионе из-за, как он выразился, "возрождения" российских военно-морских сил, которые, как он отметил, становятся все более "современными" и "боеспособными" по сравнению с тем, что наблюдалось десять лет назад. Английский адмирал назвал "крайне впечатляющими" выросшие возможности российского флота, отметив, что Москва "явно инвестировала в исследования и разработки" в этой сфере.

Заявление главы королевских ВМФ прозвучало спустя несколько недель после того, как США объявили о намерении вернуть в Атлантику Второй флот в ответ на российскую военную активность. Одной из задач американских ВМС в регионе станет защита подводных интернет-кабелей, по которым передается 97 процентов всей глобальной информации, в том числе около 10 триллионов финансовых операций в сутки.

Джонс выразил обеспокоенность тем, что российские военные корабли ищут эти кабели и разрабатывают методы "работы" с ними, делая это в "очень сложных условиях и на очень большой глубине". По его словам, Россия использует с этой целью подводные аппараты.

Этот комментарий он сделал за несколько дней до встречи лидеров НАТО на саммите в Брюсселе, где президент Дональд Трамп, как ожидается, планирует в очередной раз потребовать от членов альянса увеличить военные расходы.