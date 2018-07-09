В Мадриде встретились лидеры Испании и Каталонии

В понедельник в Мадриде прошла встреча руководителей Испании и автономной Каталонии - первая после политического кризиса, связанного с референдумом о каталонской автономии в прошлом году.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что цель его встречи с главой каталонского правительства Кимом Торре - "сделать первые шаги, чтобы вернуть Испанию к нормальной жизни".

Социалист Санчес возглавил испанский кабинет министров в прошлом месяце после того, как парламент выразил недоверие кабинету Мариано Рахоя. Рахой отвергал диалог со сторонниками сепаратизма и ввел в Каталонии прямое правление Мадрида после референдума о независимости. Оно было отменено после новых выборов в каталонский парламент, на которых вновь победили сепаратисты.

Педро Санчес - сторонник единства Испании, однако, по его словам, надеется на диалог с каталонскими властями.

Ким Торра, как сообщалось перед встречей, не был намерен ставить на ней вопрос о независимости Каталонии.По словам представителя испанского правительства, стороны договорились о возобновлении работы двухсторонней комиссии для решения текущих проблем в отношениях между Мадридом и Барселоной.