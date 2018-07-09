В Брюсселе завершился саммит ЕС – Украина

Европейский Союз и Украина в совместном заявлении по итогам саммита в Брюсселе подтвердили прочность взаимного парнёрства, основанного на соглашении об ассоциации и обсудили меры по укреплению сотрудничества. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и режим свободной торговли действуют в полном объёме уже год, украинская экономика восстанавливается и демонстрирует рост, отметил председатель Европейского совета Дональд Туск.

На переговорах с президентом Украины Петром Порошенко сторону Евросоюза представляли Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клон Юнкер. Выступая на совместной пресс-конференции по итогам саммита Дональд Туск отметил, что в 2017 году взаимный товарооборот возрос на 24 процента. Объём экономики Украины увеличился на 2,5 процента в 2017 году, а в 2018-м он ожидается на уровне 3,5 процента. За полгода после либерализации визового режима более полумиллиона украинских граждан воспользовались новыми возможностями.

Говоря о проблеме аннексии Крыма и Севастополя, Туск подчеркнул, что позиция Евросоюза остаётся твёрдой. Проведённые на Крымском полуострове российские президентские выборы и постройка Керченского моста, без согласия Украины, повлекли за собой расширение санкционного списка против России.

Лидеры Украины и ЕС подчеркнули необходимость полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, заявив об ответственности России за развязывание войны на востоке Украины. С 2014 года ООН зарегистрировала более 10 тысяч 250 погибших и 24 тысячи 600 раненых. В отсутствии прогресса в урегулировании конфликта, лидеры ЕС приняли в июне 2018 года решение о продлении экономических санкций применительно к некоторым секторам российской экономики.

Председатель Европейского совета Дональд Туск вновь призвал к освобождению из заключения незаконно осужденного украинского режиссёра Олега Сенцова и других незаконно осуждённых лиц, содержащихся в крымских и российских тюрьмах.