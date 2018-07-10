СМИ: в Кремле обеспокоены влиянием пенсионной реформы на выборы

В Кремле обеспокоены возможным влиянием пенсионной реформы на результаты выборов губернаторов и региональных парламентов в сентябре. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, пенсионная реформа может стать поводом для выплеска недовольства. Другой источник отметил, что повышение пенсионного возраста отразится на итогах губернаторских выборов, но эффект не станет критическим. По его мнению, сказаться на результатах голосования может сочетание нескольких факторов, один из которых - рост цен на бензин. Если в августе, в разгар уборочной, случится скачок цен на топливо, то история будет совсем неприятная, — отметил источник.

По оценкам третьего близкого к Кремлю собеседника издания, пенсионная реформа сильнее ударит по позициям "Единой России" на парламентских выборах, а не по губернаторам.

Согласно опубликованному накануне рейтингу фонда "Петербургская политика" социально-политической устойчивости, власти 41 из 84 регионов России решили дистанцироваться от пенсионной реформы и не высказываться о ней.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против пенсионной реформы.

9 сентября выборы губернаторов пройдут в 22 регионах России, а в 16 регионах выберут законодательные собрания.