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Корабль "Прогресс" долетел до МКС за рекордно короткое время

Запуск "Прогресса" с космодрома Байконур (иллюстративное фото)

Российский грузовой беспилотный корабль "Прогресс" с почти тремя тоннами грузов пристыковался к Международной космической станции менее чем через четыре часа после запуска с космодрома Байконур.

Это был первый случай использования скоростной схемы полета. Она стала возможной благодаря новой версии ракеты-носителя "Союз", которая способна выводить космические корабли на орбиту с более высокой точностью, сообщили в Роскосмосе.

Ранее самой быстрой для кораблей при полете к МКС считали схему, при которой корабль совершал четыре оборота вокруг Земли. Она занимала около шести часов. Стандартным считают маршрут с 34 витками, на который уходит болеедвух суток.

В Роскосмосе дважды пытались отправить "Прогрессы" к МКС по ускоренной схеме - в октября 2017 года и в феврале 2018 года. Однако тогда автоматика отменяла запланированные запуски, а баллистические условия в резервные даты не позволяли не позволяли добраться до МКС за три часа, - отмечает РИА Новости.

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