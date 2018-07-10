Слава Хорватии! Рунет о скандале вокруг безобидного видео

Как хорошо известно, в субботу сборная России проиграла хорватам и покинула домашний чемпионат мира. В среду Хорватия сыграет с англичанами в полуфинале

Но спортивная сторона событий как-то померкла на фоне совсем не спортивной. В Интернете было обнародовано видео, которое действующий игрок сборной Домагой Вида и сотрудник тренерского штаба Огнен Вукоевич (оба раньше играли за киевское "Динамо") отправили своим украинским друзьям.

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Дословно оба футболиста говорят следующее: "Слава Украине! Это победа для "Динамо" и для Украины! Давай-давай! Хорватия, вперёд!"

Часть российской публики просто разбушевалась.

Павел Данилин:

Мне не доставило удовольствия то, что хорватские футболисты поздравили Украину в видеообращении. Ничего тут приятного нет. Но таки и ничего страшного нет тоже. Два хорвата, игравшие за Киевское Динамо, поздравляют свою материнскую команду и своих заказчиков. Есть ои чем тут возмущаться?

Нет.

Впрочем, и с одобрением относиться к их поступку у нас нет нужды. Так что, просто фиксируем это. Не больше.

Ну и, конечно, стучим в ФИФА с предложением дать оценку действиям Хорватской сборной. Ведь, спорт вне политики.

Александр Чаплыгин:

Никогда не мог подумать, что когда-нибудь буду болеть за англичан. А сейчас - буду! Пусть они этим хорватам за наших ребят отомстят

На Life обзор социальных сетей по этой теме получил название "Вида - гнида!", а на сайте "Спорт-Эспресса" подборку мнений бесхитростно назвали "Петушок хорватский", вынеся в заголовок слова боксёра Дениса Лебедева.

В ход пошло всё, что российский блогер прочитал в Википедии о Хорватии во Второй Мировой войне.

Модест Колеров:

прочитайте, кто творил геноцид сербов, что такое серборезы, кто их вдохновители, что с ними в современной Хорватии - и вы поймёте, что значит "Слава Украине" из уст хорвата, победившего Россию.

сербы - наши братья и по нацистскому геноциду

Александр Беланов:

ХОРВАТСКИЕ УСТАШИ.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над российской командой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу записал видеообращение со словами "Слава Украине!"...

Ну, как говорится, за язык вас никто не тянул!.. Заметим, что сборная Хорватии вышла на поле в форме цвета хорватской фашистской ультраправой, националистической, клерикальной организации «Ustaša». Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря в годы второй мировой войны. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197.000 до 800.000 сербов, 30.000 евреев, 80.000 цыган.

После освобождения Югославии партизанами большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций...

10 октября 2017 года, накануне футбольного матча хорватской и украинской сборных, в центре Киева прошло массовое шествие неонацистов под антисербскими и антироссийскими лозунгами. Его участники скандировали «Русска курва!» и расклеивали на улицах стикеры с расистской символикой и надписями: «Сербов на вербы! Москалей на ножи!»

... Перефразируя Николая Озерова, скажу: "Такой футбол нам не нужен!" Буду болеть за англичан и французов! По антигитлеровской коалиции они были нашими союзниками!

И куда FIFA смотрит?!.. Требую дисквалифицировать на оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу тренера и футболиста за подобное поведение!

Дмитрий Евстафьев:

А что до усташей, то ответить им надо не криками или мордобоем, а презрением....

Они должны для нас стать просто невидимыми. Пустым местом.

Вот, как-то так.

Алексей Макаркин:

К вопросу о том, что современная Хорватия является преемницей государства усташей. Одним из обычных аргументов является шаховница на хорватском гербе. Однако этот же символ присутствовал и на гербе Социалистической республики Хорватии в составе Югославии.

По легенде, однажды хорватский король Светослав (X век) сыграл с венецианским дожем Пьетро II партию в шахматы. Выигравший получал право на владение городами Далмации. По результатам партии это право досталось Светославу, что и дало повод изобразить шахматы на его гербе.

В реальности шаховница на гербе Хорватии впервые появляется в качестве составной части герба Габсбургов в 1512 году. Красные и белые квадраты скорее всего означали союз южнославянского племени красных хорват с восточнославянскими белыми хорватами.

В результате Домагой Вида получил официальное предупреждение, а Вукоевича оштрафовали и уволили из штаба сборной. В российских патриотических кругах не могут определиться, достаточная это победа над фашизмом или нет.

Но в самой Украине решение футбольных чиновников принято в штыки. Не все его поняли и в России.

Андрей Павелко:

Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира! У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам! Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!

Михаил Полицеймако:

Что за угар агрессии по поводу хорвата ? Крышняк летит? Он играет за киевское Динамо. Как многие легионеры.И у нас тоже.Зарабатывает деньги.Передал привет,плохо зная язык и не просчитывая реакцию. Он не читал Достоевского.Как и Дзюба простой парень и футболист.Передал привет клубу.Вот и все.Не портите праздник. Его долго не будет.

Михаил Виноградов:

Если отвлечься от контекста - а что оскорбительного для россиян во фразе "Слава Украине"? Ну слава и слава - остальных-то это как задевает?

Роман Попков:

Хотел дальше из хулиганских побуждений болеть за Англию, но после всех этих <скотских> решений FIFA и решений <струсивших> хорватских футбольных организаций нужно конечно сборную Хорватии поддерживать. Поболеем за знамя с красно-белыми кубиками.

Да и вообще страна хорошая. Сливовица, Адриатика, сотни островов и диких пляжей, средневековый Дубровник с красными черепицами и белыми крепостными стенами. Дыхание Рима, Венеции, Австро-Венгрии. Президентша симпатичная, опять же. Ну есть чем вдохновляться болельщикам.

Аркадий Бабченко:

Футбольный союз Хорватии отстранил от работы на чемпионате мира скаута национальной команды Огнена Вукоевича, входившего в делегацию сборной. В понедельник Хорватский футбольный союз извинился за поведение Вукоевича.

Ну, что, мои дорогие российские друзья. Все, кто "это просто футбол" и "спорт вне политики". Вы же уже вышли на улицы с многотысячными митингами, правда? Вы же уже разносите Никольскую за то, что от вашего имени тренера национальной сборной увольняют чисто по политическим мотивам? От вашего, от вашего. Вы же сами орали "нааашыыы!" Ну так не открещивайтесь теперь. Вы же уже протестуете против этого со словами "спорт вне политики", ага? Вы же уже собираете материальную компенсацию оставшемуся без работы Вукоевичу за то, что он просто сказал пару хороших слов про страну своей бывшей команды?

Ведь так? Ведь да? Ведь верно?

Дмитрий Гордон:

ФИФА – это позорная организация, я презираю ее, и говорю это открыто. Презираю за то, что они легли под Россию, за то, что не отменили чемпионат в мире в РФ, за то, что стелются перед Путиным, вылизывают ему все, что можно, встречаются с ним, дарят ему футболки, как это сделал Инфантино... То есть дарить Путину футболку с 11 номером – это не политика, а то, что Вукоевич и Вида говорят о поддержке Украины, – это политика? В этой организации – ФИФА – негодяи, двуличные, мерзопакостные, коррупционные негодяи

Сергей Фадеев:

ФИФА вынесла официальное предупреждение хорватскому футболисту Домагою Виде (бывшему игроку киевского "Динамо") за слова "Слава Украине!"

Интересно, а если бы он выкрикнул "Слава Гондурасу!" или "Слава Папуа-Новой Гвинее!", как поступили бы шизофреники из ФИФА?

Тарас Березовец:

ФИФА, которая бессовестно продала два чемпионата мира по футболу России и Катару, учит Украину и Хорватию политкорректности. ФИФА учит две страны, которые с интервалом почти в 25 лет стали объектами агрессии двух режимов-близнецов - Слободана Милошевича и Владимира Путина. Милошевич начал преступную войну, сопровождавшуюся многочисленными военными преступлениями, против Хорватии, Боснии и Герцеговины и Косово. Закончил бесславную жизнь в Гааге, по официальной версии скончался от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала. На руках его кармического брата Путина гибель десятков тысяч мирных граждан в двух Чеченских войнах, грузинском конфликте и войне против Украины. Так много совпадений, что прямо неловко. Но для ФИФА нарушитель хорват Домагой Вида. ФИФА настолько себя дискредитировала, что для неё политические лозунги болельщиков, подстрекаемых Кремлём и пропаганда на весь мир путинского режима - это в порядке вещей, а всего одна фраза в поддержку Украины - уже "красная карточка" в адрес хорватского футболиста. Это настолько позорно, что само по себе не требует никаких комментариев.

Евгений Васильев:

Если и дальше так дело пойдет, то Огнен Вукоевич и Домагой Вида станут национальными героями Украины. Может стоит в честь Виды назвать поезд, который ходит на Москву, или пропускной пункт на границе с РФ в честь Вукоевича.

Андрей Калих:

Какие, оказывается, хорошие хорватские футболисты. И какая хорошая Хорватия. Между прочим, рекомендую. Дубровник, например - просто сказка, а не город.

UPD. Сейчас, конечно, FIFA на своей странице в фейсбуке получает по полной программе. А потому что не надо быть продажными.

И, действительно, украинские пользователи фактически обвалили страницу FIFA в Фейсбуке. В акции участвовало больше 150 тысяч человек.

Но вскоре в сети появилось ещё одно видео! Там тоже звучат слова "Слава Украине", а, кроме того, можно ещё расслышать "Белград, гори".

Справа от Виды можно увидеть Ивицу Олича - тоже сотрудника штаба сборной, известного, среди прочего, по игре за ЦСКА.

Александр Тверской:

А этот Домагой Вида неплох. После исключения его друга из сборной и официальных извинений хорватской стороны за прошлое видео - он сделал новое. И опять: "Слава Украине!"

P.S. Скорее всего, видео записано тоже после победы Хорватии над Россией, но примечательно, что в сеть его выложили после скандала с первым роликом - сегодня. Может Домагой сам и слил его специально именно сейчас в интернет, чтобы добить ФИФА и вату. Кто знает. В общем, в любом случае - Слава Украине!

Кирилл Шулика:

Я думаю, что ФИФА завтра еще и Виду домой отправит, как и Вукоевича. Может и тренеру Оличу досталось.

Ирек Муртазин:

Вида, хоть и производит впечатление не отягощенного интеллектом человека, возможно, что не совсем дурак. Может, он не хочет выходить на поле на игру с англичанами? Может, понимает, что в игре со сборной Англии, сборная Хорватия обречена на поражение? Вот и решил Вида хлопнуть футбольной дверью? Вот и троллит ФИФА, нарываясь на дисквалификацию? Почему бы и нет?

Рустем Адагамов:

Парнишка-то вообще бедовый. Любит подраться, побухать, в Киеве его задерживали пьяным за рулем. Слава героям, в общем

Трофим Татаренков:

Ну наработали усташи на дискву, ну 100%.

- слава украине, Белград гори!

И это уже не шутки. И, судя по одобрительным возгласам команды за кадром, это их общая единая позиция.

Такие видео надо распространять. Это, чистой воды, усташизм. Должен быть наказан.

Марина Зернина:

В случае с хорватом Видой виноваты все члены сборной Хорватии. Они не могут не знать о его "наклонностях" и должны были или рот ему зашить, или выпускать из клетки на игру, а потом обратно в клетку. Ну а как ещё с этим <идиотом>? Отстранять бесполезно уже. Здесь и медики бессильны. А вот команда пусть завтра на поле сфоткается на фоне баннера ФИФА "нет рассизму" или как там?!! А потом под свист гоняют все 90 минут. А что так и будет я не сомневаюсь. А ещё я не сомневаюсь, что сербы это так оставят. Если "шутка" с Украиной ему сошла с рук, то тут уже не прокатит юмор. Имхо.

Дмитрий Бавырин:

Что же, хорватский защитник Домагой Вида развил свою мысль, и теперь "славаукраине" идет в паре с "Белград, гори".

Не знаю, какие комментарии на этот счет даст наша прогрессивная интеллигенция а-ля "поэт Рубинштейн", но надеюсь, что даст она их в присутствии ультрас "Црвены звезды".

Ну как - "надеюсь". Искренне желаю. Кулачки за это держать буду.

Правда, я сомневаюсь, что видео свежее. Не потому что таких дураков не бывает. И такие бывают. Но кто ж Виде даст так бухать за два дня до полуфинала.

А если видео не свежее, а просто слитое под скандал, то Виде стоило бы задуматься, кто ж его так не любит. Или любит, но сам - подловатый дурак. По логике ситуации, это украинец какой-нибудь. Вот и верь после этого украинцам, хорват.

Станислав Яковлев:

Побеседовал с Игорем Мальцевым, уважаемым, о разнице сербского и хорватского языков.

Настроился выяснить точное время и обстоятельства, когда хорваты решили настаивать на своей лингвистической самобытности.

Уточнил. От восторга чуть было не сорвался в истерику.

В середине семидесятых годов они языковой суверенитет провозгласили - когда сочинили книжку про особую хорватскую орфогарфию в качестве национального вызова имперскому югославскому проекту.

Книжку, разумеется, немедленно запретили, конфисковали, уничтожили и пепел развеяли над Дунаем.

Но один экземляр хахаха, чудесным образом уцелел хихихи, и по чистой случайности безмятежно и незаметно доехал до города Лондона [всеобщий громоподобный хохот], где был определен к изданию и отправлен в печать; и правда - чего добру-то пропадать.

Люди старались, сочиняли. Не выкидывать же. Это было бы, как минимум, невежливо.

В общем, если учесть, что нынешняя психическая атака на Виду происходит не абы как, но накануне судьбоносного, исторического матча сборной Хорватии против именно что Англии - в сумме это дает совершенно потрясающий сюжет.

Англичане - остроумные люди.

* * *

Предыстория - в сети появился новый видеоролик с участием хорватского футболиста Виды, где помимо обязательного "Слава Украине" звучит пожелание Белграду гореть.

В газете "Советский Спорт" со ссылкой на свидетельство знакомой сербской девушки поясняется, что футболист в этом видео ведет сугубо частный разговор, говорит по-сербски, "Слава Украине" произносит в смысле простого приветствия своим собеседникам, а "Белград" - название киевского ресторана, где знаменитые хорваты устраивают регулярные кутежи.

Кто именно снимал видео этого частного разговора, и почему оно утекло в сеть именно сейчас, с очевидным расчетом на "пререзагрузку" понятного скандала - это науке неизвестно.

Ну, пока что. С утра небось разъясним.

Однако балканист Дмитрий Бавырин интуитивно предчувствует, что версия, согласно которой футболист Вида в своем втором видео совершенно не имел ввиду чего-то особенного ни про Украину, ни тем более про Белград, а всего лишь созывал друзей в любимый ресторан отпраздновать спортивную победу - в общем, в этой версии достаточно лукавства.

В лучшем случае достаточно, а может быть даже избыточно.

Балканисту Бавырину я верю, он человек ученый, его мнение в этой теме десятикратно весомее моего.

Но в этом случае придется признать, что футболист Вида реально умом <тронулся>, и это не метафора.

"Советский Спорт" предлагает случившемуся совсем другое, совершенно безобидное объяснение:

Мы решили не спешить и попросили сербскую девушку, проживающую в Белграде, прояснить, что же на самом деле означает видео Виды. Вот, что она ответила:

«Он говорит с кем-то по Вайберу, видимо. Говорит буквально следующее: «Давай, кафана (сербский ресторан), я плачу, когда приеду! Слава Украине! Всем привет, «Белград», гори!» Потом они с Оличем поют сербскую песню, посвящённую кафане, а потом он говорит: «Йован, брат, поцелуй всех!»

Мы связались с нашими киевскими друзьями, которые подтвердили: Ресторан «Белград» действительно есть в Киеве. Футболисты бывают там очень часто. Одним из его владельцев является (или был до недавнего времени) игравший за «Динамо» серб Горан Гавранчич.

Самое интересное, что непонятный язык, на котором говорит на своем видео Домагой Вида оказывается вовсе не хорватским, а сербским. В свое время в киевском «Динамо» сербы с хорватами вполне мило сосуществовали и даже дружили.

Вот так видео, которое сначала может показаться политической провокацией скандального футболиста, оказывается безобидной болтовней двух старых друзей по вайберу, которую кто-то зачем-то записал и выложил в интернет.

Алексей Ковалёв:

Поразительно, сколько тут слоёв смыслов, неудивительно, что все написали прямо противоположное: два хорвата записывают передают привет своему сербскому другу Йовану, при этом говоря "Слава Украине" и "Белград, гори". Не помню уже кто выяснил, что речь, вероятно, идёт о ресторане "Белград" в Киеве, с которым они с этим Йованом выпивали. А дальше они поют песню, которую почему-то назвали сербской народной, но на самом деле это из репертуара эстрадного певца Томы Здравковича:

Kafana je moja sudbina

ona me je sebi uzela

kafana je moja istina

ženo jedina

А "Гори, Белград" — это припев из фанатской песни белградского клуба "Партизан":

Beograd gori, slavnu istoriju ponavlja

Beograd gori, naš šampion trag ostavlja

Dominacija se nastavlja

А вы вот в это всё лезете со своим примитивным пониманием славянского братства и единства!

Но пружину хайпа уже не остановить.

Андрей Кузьменко:

Хорвату теперь смело можно идти в политику, ведь по сути он первый в мире футболист, сказавший всего два безобидных слова, взбудораживших миллионы. Это первый футболист, на речи которого внимание обратили люди

Сергей Худиев:

Сербы с хорватами худо-бедно замирились, и уже довольно давно не режутся. Полыхать ненавистью к хорватам по поводу конфликта, сами участники которого уже давно не воюют - это как-то глупо. Предаваться этнической ненависти по поводу футбольного матча - ещё глупее.

Надежда Лосева:

ЧТО ЗА ИСТЕРИКА, люди? ПРИ ЧЁМ ТУТ СБОРНАЯ ХОРВАТИИ, и тем более хорватский народ? Что такого сказали два игрока, много лет работавшие в украинском клубе и имеющие там друзей? В футбольном клубе имеющие друзей, замечу, а не в ато, не в русофобских кругах.

Вида выступал за киевское «Динамо» с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. ИГРАЛИ В КОМАНДЕ с русскими парнями из Киева по 5-7 лет!

Понимаете, что это не русофобское заявление, не заявление против сборной России или её фанатов! Это банально привет товарищам по команде, в которой провели половину своей карьеры! Фраза "слава Усраине" для них едва ли имеет привычную для нас с вами коннотацию. Едва ли они знают историю государства, в котором работают.

Недавно в латвийских соцсетях все мы видели такого же типа видеообращение двух классных русских парней из Риги, которые на фоне колонны чисто латышского праздника песни радовались победе России над Испанией. Латыши изошлись в истериках, мол, кремлёвские провокаторы, враги Латвии и т. д. Хотя это была просто радость Победы и шутка, мол, вот как Латвия празднует победу России. Эту "страшную кремлёвскую провокацию" дебилоиды из латышских сми и соцсетей раздули до масштабов войны. В итоге сейчас уже даже видео удалено отовсюду, как вражеский контент.

НЕ НАПОМИНАЕТ ЛИ ВАМ история с видеообращением двух хорватских парней этот случай с парнями из Латвии?

Не уподобляемся ли мы сами тем дебилам и русофобам из латышских сми и соцсетей, что превратили в "политическую провокацию" радость двух русских болельщиков из Риги?

Я не видела ни одного хорвата, который не радовался бы при виде русского. Хорваты традиционно дружественны нам. Они, как и мы, стоят на христианских ценностях. Они отказались вводить евро, они ЗАПРЕТИЛИ шествия лгбт. Они не любят британцев и американцев в том же контексте, что и мы.

Давайте остановим уже раскачку волны ненависти к хорватам, выгодную только тем, кто хочет болеть за Англию.

П. С. : если мешаем спорт с политикой и собираемся отвернуться от Хорватии в пользу Англии из-за двух глупых парней, то давайте тогда на чашу весов отношение англичан к России НА ВСЕХ УРОВНЯХ.

Аркадий Кайданов:

Футбол - удивительная игра, не прощающая лжи и политической хитровыделанности.

Стоит нарушить основополагающие правила ФИФА - жди, родной, твои часики уже тикают.

Помните, как несколько лет назад игрок московского ЛОКОМОТИВА Тарасов после матча в Турции сорвал игровую майку, оставшись в футболке с портретом Путина, что запрещено - не Путин, а демонстрация портретов политических лидеров,- категорически?

И чувствовал себя этот внешне то ли страус, то ли бройлер и определенно болван Тарасов героем!

Но про тикающие часики я же вам говорил?

Как там интересовалась ушастенькая Паулина Андреева в песне из сериала "Оттепель": " ...И что теперь?"

А теперь тарасовская законная жена Бузова, уже бывшая, наградила его дурной болезнью, а клуб совсем недавно оставил без контракта.

Вспомнил про Тарасова в связи с давешним выкриком хорвата Виду "Слава Украине" и поддержавшим его Вукоевичем, сказавшим, что "эта победа за киевское ДИНАМО и Украину"!

Украине может быть слава сколько ей угодно, но хорваты пошли против принципов футбола, поэтому, вынесенное одному из них предупреждение ФИФА - ерунда, их накажет футбол.

Думаю, уже в полуфинале.

А мне лично очень нравится президент Хорватии.

Может быть, даже закажу майку с ее принтом

Эмиль Сутовский:

Скандал с Видой продолжает раскручиваться. Мои уважаемые украинские друзья делают из хорватского футболиста чуть ли не героя. Мне кажется, тут надо здраво разделять. Вам может нравиться его поступок, нравиться озвученная "Слава Украине" в сердце Москвы. Если бы я был украинцем, мне бы тоже наверное понравилось. Но сам поступок не перестаёт от этого быть совершенно неуместным и крайне невежливым по отношению к хозяевам. У меня наверное восточное воспитание где-то сказывается, но если ты в гостях, то хамить хозяину не комильфо. Не нравится хозяин - не приходи. Не приезжай. Приехал - соблюдай приличия, и не устраивай провокаций. Ну а если совсем честно, судя по внешнему виду и поведению, гораздо больше верится в то, что Вида - весьма противный отмороженный тип, который решил хайпануть, нежели в то, что это принципиальный борец за целостность Украины.

Александр Ткач:

Короче, все правильно сделала футбольная федерация Хорватии в ситуации с Домагоем Видой.

1. "Слава Украине" мне, может, и весело было услышать после матча как элемент троллинга - но делать ЧМ трибуной для политических высказываний каждого, кто туда доехал, мне вообще не хочется. Завтра кто-нибудь из игроков будет орать в свой инстаграм "Крым наш" или демонстрировать футболки с Путиным - я хочу, чтобы были правила, которыми это запрещено и чтобы за этим следили.

2. "Слава Украине" - это не то же самое, что "Vive la France". Ни априори (это по своему происхождению националистический лозунг, который отчасти ушел в массы с 2014 года, но о происхождении его даже в Украине не все забыли), ни тем более в контексте (нужно быть очень наивным, чтобы утверждать, что эта фраза в этом месте в этот момент просто комплимент стране). Нет, это сознательный троллинг с использованием националистической риторики. Есть куча таких жестов и фраз, которые по одну сторону границы выглядят почти что невинными, но вызывают негодование по другую ее сторону (см. "на Украине" и "братские народы").

3. Виде и Вукоевичу весело, но они своей шутеечкой подвергают реальному риску тысячи хорватских болельщиков, которые приехали или ещё приедут на ЧМ. Сборной там ещё играть два матча, им там ещё жить неделю - и находиться все это время среди людей, которые мало того, что твою сборную выбили из турнира, так ещё и издеваются. У любого пьяного или любящего побузить теперь есть прекрасный повод и стартовый вопрос - не успеешь опомниться, как "драка в баре, Х пострадавших". Российские депутаты сегодня целый день усиленно делали все, чтобы новость об этом долетела даже до тех, кто футбол не смотрит вообще.

4. Виду пожурили, но это в новости попало как "отделался лёгким испугом" - поэтому Вукоевича как фигуру, от наличия которой в сборной более-менее ничего не меняется, показательно отправили домой. Сделали все, чтобы волна спала и никому за шашечку в московских подворотнях не вломили. Балканские коррупционеры, конечно – но все правильно и по-европейски сделали.

Сергей Ерженков:

В правилах ФИФА нет прямых указаний на запрет фраз, произнесенных Домагоем Видой, они не внесены в список экстремистских, тут комментаторы правы. Но раз уж привлекать международное право на защиту своих интересов, надо быть последовательным, а не пользоваться им, как туалетной бумагой, только когда приспичит. Отчисленный из "Карпат" вратарь Михаил Готра мог поддерживать сборную России и рисовать на своих щеках любые знаки и символы, не противоречащие международному праву. Российский флаг, как и сам факт поддержки сборной России, не является преступлением. Во всяком случае пока. Если развивать эту логику дальше, албанские швейцарцы могли показывать сербам орла или даже фигу в кармане, а закончивший с футболом Пауло Ди Канио мог выкидывать руку, приветствуя фанатов любимой команды Бенито Муссолини. Вне контекста эти жесты безобидные.

Но ФИФА не нужны скандалы, это коммерческая организация, весьма и весьма коррумпированная - кто ж с этим спорит? А там, где политика, принципы и пена на губах, денег много не заработаешь. Украинцы бойкотировали, бойкотировали чемпионат мира - да что-то не выбойкотировали. Я бежала за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Дальше, идя на принцип и протестуя против ФИФА и лысого Инфантино, что фотографируется с Путиным, можно сняться со всех международных турниров и играть между собой во дворе. Послать всех взрослых, забиться в уголок и устроить истерику - это и есть инфантилизм, о котором так часто пишут применительно к россиянам. Когда вы кроете "Репортеров без границ", ФИФА и другие организациями, усомнившиеся в вас, речь идет уже не просто об информационной войне с Россией, это информационная война со всем миром. Что до хорватов, они и сами не рады, что на пустом месте их в это втянули. Почитайте газеты и форумы хорватских болельщиков. Отвечая на поздравления друзей, хорваты записали видеообращение и отправили его в личку. А потом эти друзья, с которыми и врагов не надо, радостно выложили записи в паблик. Хорошо, если эти друзья соберут на яндекс-кошелек штраф для хорватов. Как это сделали швейцарцы, когда их футболистов оштрафовали за орла. Ведь поджечь пукан ордынцам, как пишут украинские комментаторы, бесценно, для всего остального есть яндекс-кошелек.

Ещё один выдающийся мыслитель, поспешивший высказаться - член Совета Федерации Франц Клинцевич:

Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты.

Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно

Андрей Нофенко:

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич: "Хорваты всегда были предателями славянского мира".

Да уж, "спорт вне политики" во всей красе. На все 146%.

Ни выигрывать достойно не умеют, ни даже проигрывать...

Андрей Мальгин:

Хорваты - предатели славянского мира. Ясно. Еще украинцы само собой. Поляки, чехи, болгары, словаки, словенцы, черногорцы. Они все члены "агрессивного блока НАТО". Да славянский мир весь состоит из предателей.

Аббас Галлямов:

Понятно, что у хорватского футболиста с головой не все в порядке, но оно хотя бы объяснимо: часто мяч на голову принимать - не всякий мозг выдержит. А вот что с головой у Клинцевича?

Роман Вольнодумов:

Теперь я буду болеть за Хорватию еще яростнее, чем до этого. Представляю, как будут выть и визжать ордынцы и ватники, если она займет первое место

А вот ещё один сюжет, не имеющий прямого отношения к Домагою Виде, но связанный с матчем Россия-Хорватия - резонансный пост о просмотре этого матча в Одессе.

Светлана Шмелёва:

Позавчера был странный день (как, впрочем, все в Одессе). Подумав, что находимся в дружелюбном городе, решили посмотреть матч Россия-Хорватия не дома, а в общественном пространстве: во многих кафе установлены телевизоры, и до этого мы уже смотрели несколько других трансляций с одесситами и туристами, что было вполне приятно. Но за полчаса до матча мы внезапно столкнулись с тем, что сделать это будет не просто, поскольку половина кафе (на Дерибасовской!), имея экраны, решили показывать что-то другое. Лишь за пару минут до матча нам удалось-таки найти место с трансляцией. Не было ожидания, что все будут болеть за российскую сборную (в Киеве, говорят, и вовсе, побили болельщиков с российскими флагами), но что наше "боление" станет настолько вызывающим жестом, признаться, не ждали.

Атмосфера в кафе была странной изначально. Некоторые "топили" за хорватов — это нормально, но большинство просто молчало. Люди забронировали столик заранее, однако всячески делали вид, что этот матч им не интересен. А некоторые и вовсе просто ходили "мимо" сотни раз, как бы невзначай поглядывая на экраны, и, в крайнем случае, отпуская сухие комментарии: 1:0, 1:1 и т.д. То есть, очевидно, открыто можно было болеть только за Хорватию. При этом это было странное боление, выстроенное не "за", а "против" одной из команд, в стиле "так им и надо".

Я никогда не вставала при исполнении гимна до этого. Но тут захотелось встать. Люди смотрели на нас с интересом, и кажется, жалостью, как на сумасшедших. Не то, чтобы мы столкнулись с агрессией (тем более были с детьми, которых здесь любят априори). Но было настолько некомфортно, что после окончания основного времени между дополнительными таймами и пенальти, мы бежали домой) И досматривали матч символично, на кухне. К несчастью, именно в это время что-то приключилось с модемом в квартире, и серию пенальти мы смотрели уже через мобильный трафик. Трансляция зависала, куски выпадали, и то, что сборная России проиграла, мы узнали по волне, пронесшейся по городу: ура! А у Саши к тому же специфическая лента, поэтому когда интернет-соединение "развисло" после паузы, первым сообщением, появившимся на экране, было "шаромыжники проиграли".

Мы поняли, что это мы, но вовсе не огорчились проигрышу, настолько показался достойным этот матч, и в целом, он открыл много возможностей, о которых хочется отдельно написать. Однако реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх. Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города. Иногда, правда, с редкими возгласами, на русском, типа: <топтать>, Россию, <топтать>. И было страшно, признаться, когда Саша скачал и включил на полную громкость запрещенную здесь трансляцию российского телевидения, чтобы посмотреть пропущенные моменты и реакцию трибун, которую местное ТВ практически не показывало. Саша так громко болел за российскую сборную, что я правда подумала, сейчас придут наши соседи и нас кончат.

Утром проснулась в отвратительном настроении, искала билеты домой, в сегодняшнюю свободную Москву). Где можно болеть за любую страну!

И я все понимаю, кроме кровной вражды и шовинизма, разделения на группы "мы и они", исключение индивидуальности и в то же время - универсальности. Меня всегда удивляла, к примеру, ненависть "русских" к "кавказцам", которые, возможно, больше других страдали за свободную Россию, но их представительство - чеченская война и Рамзан Кадыров.

К обеду добрались до пляжа Аркадия, где песок, белые зонтики, и, в целом, было свободно. Наконец, искупалась в Черном море. За день остыла. Вновь полюбила Одессу и Украину.

Влад Ковальчук:

У меня один вопрос:

Почему приехали в Одессу, а не в Крым?

Светлана Зинченко:

...Это пишет "типа российская либералка"...у которой на аватарке "свободу Сенцову"...тупая инфантильность или инфантильная тупость...до невозможности...Одессе респект)

Олена Богацкая:

как либеральная москвичка в Одессе за футбол болела. в єтой истории прекрасно все. особенно финальная реакция одесситов на результат: "ура! шаромыжники проиграли". и деланное или настоящие непонимание "либеральной москвички" на такую реакцию. и её либеральное бла-бла про "свободную москву". и еще: не надо нас любить пжалста. это без взаимности. никогда больше.

Дмитро Раєвський:

Россиянка в Одессе в 2018 году только начала понимать, почему украинцы не особо болеют за сборную России. Это вроде как смешно, но вообще не очень.

Я эту логику "а давайте будем выше этого, зачем эта ненависть?" слышал уже не раз, в основном от левых. И эта логика удивительно напоминает мне ситуации другого рода. Сейчас объясню.

Тут вот на днях в моднейший питерский клуб "Ионотека" не пустили трансгендера, обозвали "монстром" и вообще всячески нахамили. ЛГБТ-сообщество, справедливо, призвало клуб или извиниться, или пойти <к чёрту>. Владелец клуба, продюсер певицы Гречки, Александр Ионов занял позицию "мы тут за свободу, у нас даже фашисты тусят, а вы лгбт и есть настоящие фашисты, душите свободу слова". Чуть позже его позицию поддержала и сама Гречка, но она дура малолетняя, с неё взятки гладки.

И вот эта логика "лгбт, ну чего вы обижаетесь и ведете себя, как агрессор, вы же жертва, будьте умнее!" она удивительным образом перекликается с позицией "украинцы, ну чего вы обижаетесь, и ведете себя, как агрессор, вы же жертва, будьте умнее!". Не по сути, конечно, но по образу мышления.

Жертва почему-то не должна вести себя, как агрессор, не должна отбиваться, не должна пытаться насовать ему в <морду>. Она должна терпеть и плакать, и тогда её может быть пожалеют. А если жертва вдруг говорит "ну всё, хватит!" и начинает лупить обидчика подручными предметами, то это какая-то неправильная жертва. Жертва-фашист какая-то.

Александр Шмелёв:

Света - идеалистка, живущая в прекрасном воображаемом мире, где существуют только личности, а не государства, нации и "групповая идентичность".

Я - в отличие от нее реалист, поэтому нисколько удивлен не был. Не могу сказать, что мне всё это нравится: в надрывном "патриотизме", базирующемся на отторжении соседей, вообще говоря, нет ничего хорошего - с чьей бы стороны он ни исходил. Однако я понимаю, что после 2014-го года это было совершенно неизбежно и заранее прогнозировалось (откройте мой аккаунт за февраль-март 2014-го, пока еще всё можно было остановить, там я не раз пытался вразумить наших "ватников", описывая ровно такие картины из будущего - к сожалению, безуспешно).

Поэтому хочу сказать о другом.

5 лет назад было совершенно невозможно себе представить, что во время футбольного матча Россия-Хорватия вся Одесса (равно как и Харьков, Николаев, Киев и пр.) будет единодушно болеть за хорватов.

Казалось, небо должно упасть на землю, чтобы это произошло!

Однако нашлись люди, которые смогли добиться этого в максимально сжатые сроки.

И самое парадоксальное - это были люди, всеми силами выступавшие за т.н. "русский мир" - упрочение и усиление связей между русскоязычными людьми в разных странах (я сейчас говорю не о Киселеве-Пескове-депутатах, которым все равно что озвучивать, но именно об "искренних").

Мне кажется, это достойные кандидаты на Шнобелевскую премию!

Хорошо хоть за увеличение рождаемости они пока не стали бороться.

Уверен: буквально через 9 месяцев после этого в России не осталось бы ни одного новорожденного.

Алексей Лапшин:

Вообще позиция Украины по российскому футбольному чемпионату мира сразу была слабой. Украина ведь участвовала в отборочном турнире, уступила Исландии и как раз ещё и Хорватии. Если бы сразу был объявлен бойкот, несмотря ни на какие последствия, другой разговор бы был. А так получается, что если бы попали на чемпионат, то давайте смотреть и "болеть", а если не попали, то смертельные проклятия, всем, кто даже включит в этот момент телевизор. Выглядит, скажем так, несерьёзно. А хорватский футболист как раз очень уместно сказал : "Слава Украине!". Послал такой привет, проигравшему сопернику. Ну и русскую команду подразнил и политику. Зря этот футболист потом испугался. Скандал совершенно не адекватен. А ФИФА только подтвердит разговоры о своей коррумпированности, если на него поведётся.