Семья арестованного Александра Шестуна обратилась к Путину

Жена и четверо детей главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, арестованного по подозрению в превышении полномочий, записали видеообращение к Владимиру Путину. Они попросили президента России разобраться с уголовным делом, восстановить справедливость и и способствовать освобождению Александра Шестуна.

В обращении Юлия Шестун говорит, что дело в отношении ее мужа сфабриковали, чтобы помешать ему участвовать в выборах главы района осенью. Она также сообщила, что ей и ее детям поступают угрозы.

Сам Александр Шестун в письме адвокату пожаловался на давление и угрозы со стороны других заключенных и сотрудников следственного изолятора. По словам Шестуна, за три недели в СИЗО он сменил четыре камеры и сейчас находится в спецблоке, где самые строгие правила. В начале июля Шестун уже жаловался на условия содержания в СИЗО.

В Федеральной службе исполнения наказаний пока никак не прокомментировали жалобы главы Серпуховского района.

Александра Шестуна задержали 13 июня, а через 2 дня поместили под арест. Чиновник настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании "Центр" по льготной цене возбуждено незаконно. Шестун утверждает, что не подписывал постановления о передаче земли.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.