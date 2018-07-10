Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд в Кемерово арестовал до 7 сентября начальника первой службы пожаротушения по Кемеровской области Андрея Бурсина. Его обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали десятки людей. Пожарный не признал вину, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" из зала суда.

По версии следствия, он не организовал разведку и управление силами и средствами на месте происшествия. В частности, он неправильно присвоил номер ранга пожара, из-за чего на место приехало меньше экипажей, чем положено. Кроме того, на допрос к следователю Бурсина из Анапы привезли сотрудники ФСБ. Следствие считает, что он хотел скрыться за границей. Адвокат уверяет, что ее подзащитный всего лишь был в отпуске. Бурсину грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе судебного заседания, представитель следствия заявил о давлении на потерпевших со стороны коллег Бурсина. Около 20 человек пришли к зданию суда и выкрикивали угрозы и оскорбления, сообщает Интерфакс.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. Обвиняемыми по делу о пожаре проходят 11 человек, среди которых четыре сотрудника МЧС, чиновники, работники торгового центра.