В Кремле волнуются?

Почему власти России, контролируя все "командные высоты", нервничают перед региональными выборами 9 сентября 2018 г. ?

Запрет в Москве митинга против повышения пенсионного возраста, повсеместный недопуск к выборам конкурентов власти обсуждают член Политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг, политологи Николай Петров и Александр Кынев.

Ведет передчу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 июня в 19