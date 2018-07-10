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Лицом к событию

В Кремле волнуются?

Президент РФ Владимир Путин и врио главы Новосибирской области Андрей Травников во время встречи в Ново-Огарево

Кампанию за повышение пенсионного возраста, недопуск на выборы оппозиции обсуждают Лев Шлосберг, Николай Петров, Александр Кынев

Почему власти России, контролируя все "командные высоты", нервничают перед региональными выборами 9 сентября 2018 г. ?

Запрет в Москве митинга против повышения пенсионного возраста, повсеместный недопуск к выборам конкурентов власти обсуждают член Политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг, политологи Николай Петров и Александр Кынев.

Ведет передчу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 июня в 19

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