В Кремле волнуются?

Почему власти России, контролируя все "командные высоты", нервничают перед региональными выборами 9 сентября 2018 г. ?
Запрет в Москве митинга против повышения пенсионного возраста, повсеместный недопуск к выборам конкурентов власти обсуждают член Политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг, политологи Николай Петров и Александр Кынев.
Ведет передчу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 июня в 19
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