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Петербург Свободы. Стойкий оловянный солдатик в музее и в сознании
Карикатура дня
10 июля
52 минут(ы) назад
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.