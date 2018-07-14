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Дороги к свободе

Кого простит Украина? Эфир в 16:05

Зачем нужен закон "О прощении"?

Украинские общественники выступили с инициативой принятия Верховной Радой закона «О прощении». Зачем нужен такой закон? Собеседник Виталия Портникова - бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко. Эфир в 16:05.

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