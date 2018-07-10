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Минск: журналиста Галко судят "за нападение на участкового"

Дмитрий Галко на судебном заседании, Минск, 10 июля 2018 года

Белорусский журналист Дмитрий Галко, известный своими репортажами из зоны боевых действий на востоке Украины, 10 июля предстал перед судом Минска по обвинению в нападении на полицейского.

По версии следствия, Галко оказал сопротивление участковому, прибывшему в квартиру по вызову соседей, которые пожаловались на шум. Сторона обвинения указывает, что в ходе потасовки был разбит мобильный телефон сотрудника правоохранительных органов. Дмитрий, однако, заявил, что лишь держал стража порядка за рукав, и не признал вины.

Журналист был задержан 22 апреля на украинско-белорусской границе при возвращении из Украины, где он прожил несколько месяцев. На судебное заседание Галко пришел в рубашке с традиционными белорусско-украинскими узорами — так называемой "вышиванке", которая стала символом украинского патриотизма и сопротивления России.

В 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и развязала сепаратистский конфликт в Донбассе, Галко отправился на линию фронта и делал журналистские материалы на тему войны между правительственной армией и пророссийскими силами. В апреле того же года он попал в плен к сепаратистам и вскоре был выпущен.

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