Минск: журналиста Галко судят "за нападение на участкового"

Белорусский журналист Дмитрий Галко, известный своими репортажами из зоны боевых действий на востоке Украины, 10 июля предстал перед судом Минска по обвинению в нападении на полицейского.

По версии следствия, Галко оказал сопротивление участковому, прибывшему в квартиру по вызову соседей, которые пожаловались на шум. Сторона обвинения указывает, что в ходе потасовки был разбит мобильный телефон сотрудника правоохранительных органов. Дмитрий, однако, заявил, что лишь держал стража порядка за рукав, и не признал вины.

Журналист был задержан 22 апреля на украинско-белорусской границе при возвращении из Украины, где он прожил несколько месяцев. На судебное заседание Галко пришел в рубашке с традиционными белорусско-украинскими узорами — так называемой "вышиванке", которая стала символом украинского патриотизма и сопротивления России.

В 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и развязала сепаратистский конфликт в Донбассе, Галко отправился на линию фронта и делал журналистские материалы на тему войны между правительственной армией и пророссийскими силами. В апреле того же года он попал в плен к сепаратистам и вскоре был выпущен.