Отравленный "Новичком" Чарли Роули пришёл в сознание

В Англии пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" британец Чарли Роули пришел в сознание, сообщает Би-би-си.

По данным врачей окружной больницы, самочувствие 45-летнего Роули остаётся тяжёлым. Он круглосуточно находится под наблюдением врачей.

В больнице Солсбери отмечают, что угроза жизни Роули пока сохраняется. Никаких других деталей о его состоянии врачи не раскрыли.

9 июля стало известно, что 44-летняя Дон Стёрджес, отравившаяся "Новичком" вместе с Роули, скончалась в больнице. После ее смерти полиция Великобритании завела уголовное дело об убийстве.