Президент Косова Тачи встретился в Анкаре с Дмитрием Медведевым

Президент Косова Хашим Тачи сообщил о своей краткой встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым во время инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана, которая прошла 9 июля в Анкаре с участием руководителей более 20 государств.

О встрече с Медведевым, который возглавлял российскую делегацию на церемонии инаугурации, Тачи написал в своем твиттере, добавив к этому сообщению и фотографию. Речь идет о первом подобном контакте. Он привлек внимание наблюдателей в связи с тем, что Россия не признает независимость Косова, которую провозгласил парламент в Приштине в 2008 году.

Тачи написал, что пообщался с российским премьером и предложил ему начать контакты между двумя станами. По словам косовского лидера, оба они считают, что «достижение соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косовом принесет долгосрочный мир на Западных Балканах».

О реакции российских властей на предложение Тачи пока не сообщалось. Москва до сих пор воздерживалась от официальных контактов с косовскими лидерами и не раз заявляла о преступном характере косовской политической элиты.Официальная позиция Москвы сводится к тому, что «односторонняя сецессия не решила задачи урегулирования косовского вопроса», а само Косово превратилось в «черную дыру» с неустойчивым полумарионеточным режимом, которую Запад использует для «проецирования на Балканы влияния НАТО и манипулирования происходящими в регионе процессами».