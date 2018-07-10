Обвинение потребовало для лидера секты "Бога Кузи" семь лет колонии

В Москве на суде по делу секты "Бога Кузи", прокуратура попросила приговорить лидера религиозного сообщества Андрея Попова к семи годам колонии общего режима. Создателя секты обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием над людьми. Об этом сообщает ТАСС.

По версии стороны обвинения, в 2007 году Попов создал религиозное сообщество, члены которого подвергались телесным наказаниям за непослушание. Лидер секты мог нанести "провинившимся" последователям до тысячи ударов плетью или тапком, сообщает РИА Новости. Кроме того, Попов вместе с сообщниками якобы похитил более семи миллионов рублей. Всего квартирах у обвиняемых было изъято около 43 миллионов рублей и порядка ста тысяч долларов, а также экзотические животные и "специфическая литература".

Секта "Бога Кузи" считает псевдоправославной религиозной группой, которую возглавляет Андрей Попов, называющий себя "Бог Кузя". Члены секты верят в божественное происхождение её лидера. По одной из версий, Попов назвал себя "Кузей" в честь домашнего попугая.