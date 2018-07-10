Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

Террористическая организация "Исламское государство" заявила о том, что 9 июля ее смертник убил 35 сирийских и российских военнослужащих в провинции Дераа.

По сообщению группировки, шахид на автомобиле со взрывчаткой заехал в место скопления союзных войск и совершил самоподрыв. Инцидент произошел в городе Зайзун, который бойцы "Свободной сирийской армии" сдали силам президента Башара Асада накануне днем. В передаче города участвовали российские военные из Центра по примирению враждующих сторон.

Министерство обороны России опровергло сообщения о гибели российских военнослужащих, назвав "очередным фейком" заявление исламских экстремистов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство. По его данным, "все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи" в Сирии.

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По официальным данным Минобороны, общее число российских жертв в сирийской войне превысило 50 человек, восемь из которых погибли в мае. Неофициальное число погибших в разы больше. Речь идет в том числе о февральском инциденте, в ходе которого, по некоторым данным, от нескольких десятков до нескольких сотен россиян погибли в результате атаки ВВС США.