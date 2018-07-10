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Александр Волошин оказался тайным инвестором American Ethane

На снимке третий справа (рядом с Путиным) Александр Волошин, 1999 год

Бывший глава администрации президента России Владимира Путина, Александр Волошин – оказался тайным инвестором в американскую энергетическую компанию, которую похвалил Дональд Трамп за создание новых рабочих мест в США. Как сообщило британское издание The Guardian, Волошин имеет свою долю в компании American Ethane со штаб-квартирой в Хьюстоне. Недавно эта компания заключила многомиллиардную экспортную сделку с Китаем.

Александр Волошин – участник консорциума российских инвесторов в American Ethane, в числе которых одно время находился и олигарх Роман Абрамович.

Эта новость появилась в преддверии четырёхдневного визита Трампа в Великобританию и встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Во вторник 11 июля Трамп примет участвие в саммите НАТО в Брюсселе.

В ноябре 2017 года Трамп участвовал вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в церемониях подписания серии торговых соглашений с китайскими партнёрами. Одно из самых крупных соглашений относилось к поставкам сжиженного газа в Китай. Контракт на сумму 26 миллиардов долларов был подписан между частной компанией American Ethane и китайским промышленным конгломератом.

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