Умер внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев

В Крыму умер внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального отделения партии "Родина" Константина Кнырика.

Причиной смерти 57-летнего Андрея Брежнева стал инфаркт.

Андрей Брежнев возглавлял партию "Новые коммунисты", был членом КПРФ, а в 2016 году вступил в партию "Родина". Он неоднократно выдвигался кандидатом в Госдуму. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.