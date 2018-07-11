СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов

Греция высылает двух российских дипломатов. Об этом сообщает греческая газета Kathimerini. Еще двум запрещен въезд в Грецию.

По данным журналистов, Афины обвиняют в дипломатов в попытке сбора информации, а также подкупе государственных чиновников. Греческие власти рассматривают это как угрозу национальной безопасности страны.

Газета назвала имя одного из россиян, объявленных персона-нон-грата. Это Владимир Яковлев. Однако в списке дипломатов на сайте посольства России его нет. Официального подтверждения информации о высылке сотрудников российского диппредставительства нет. В министерстве иностранных дел России заявили, что зеркально ответят на высылку россиян. В службе внешней разведки от комментариев отказались.