ФНС запросила доступ к банковским счетам россиян вне проверок

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в министерство финансов Росии проект поправок в Налоговый кодекс, которые позволят сотрудникам ведомства требовать у банков информацию о счетах физических лиц в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности. Об сообщил заместитель главы ФНС Даниил Егоров в ответе на запрос частного лица, который оказался в распоряжении "Коммерсанта".

В настоящий момент налоговые службы имеют доступ к информации о счетах и платежах лишь в рамках проверок. Если предлагаемые ФНС поправки будут приняты, налоговики смогут в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов, отмечают опрошенные изданием эксперты.

По итогам 2017 года ФНС проверил 20 тысяч компаний и только 774 физических лица. Как сообщили источники издания, в случае, если поправки будут приняты, количество таких проверок значительно увеличится.