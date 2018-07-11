CNN: Mail.ru Group имела доступ к данным пользователей Facebook

Российская Mail.ru Group оказалась в числе компаний, которые получали доступ к данным пользователей Facebook. Об этом сообщает CNN, отмечая, что Mail.ru имеет связи с Кремлем.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от социальной сети. В частности, отмечается, что Mail.ru Group разработала для Facebook "сотни приложений". Часть из них были доступны только в тестовом режиме. Однако два приложения, открытые широкой общественности, в течение двух недель имели доступ к данным пользователей.

Представители Facebook уточнили, что приложения Mail.ru Group стали частью расследования о недобросовестном использовании данных. Оно началось после скандала с компанией Cambridge Analytica. В Mail.ru Group заявили, что компания не контактировала с Facebook по этому расследованию. Хотя в самой соцсети утверждают обратное. В Facebook добавили, что у соцсети нет оснований думать, что российский разработчик использовал полученные данные ненадлежащим образом.

CNN напоминает, что до 2015 года в некоторых случаях компаниям-разработчикам приложений для соцсети позволялось собирать данные о пользователях и их друзьях. В частности, компании узнавали имя пользователя, его пол, дату рождения и местоположение, а также получали доступ к фотографиям. В Facebook заявляли, что подобная практика прекратилась в мае 2015 года. Однако две недели назад соцсеть уведомила Конгресс США, что продолжала давать доступ к данным пользователей. Его получила 61 компания, включая Mail.ru Group. Названия других компаний CNN не приводит.

В Mail.ru Group, комментируя информацию CNN, заявили, что компания не использовала никакие пользовательские данные из Facebook, кроме как в коммерческих интересах при продвижении своих продуктов внутри социальной сети. Компания заявила о готовности пройти технический аудит по этому вопросу, если это будет необходимо американским партнерам.

В марте Facebook оказался в центре скандала. Тогда стало известно об утечке через компанию Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей. Все это происходит на фоне продолжающегося в США расследования о вмешательстве России в выборы в США и действиях российских хакеров. Москва все обвинения отвергает.